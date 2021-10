Leone e Vittoria Ferragni litigano in una story esilarante, dopo il ritorno a casa della piccola: il video

Gossip

Chiara Ferragni condivide a tutto tondo la sua vita con i suoi followers. Oltre ai post sponsorizzati, infatti, l’influencer racconta con molta generosità anche la sua vita privata. La famiglia d’origine e gli amici, naturalmente, anche l’amore per il rapper Fedez è oggetto dei contenuti digitali dell’imprenditrice digitale.

La proposta di matrimonio tra i due e il loro favoloso giorno più bello sono stati seguiti con trasporto da moltissimi utenti. Dopo l’arrivo di Leone e Vittoria, i post ad argomento privato sono diventati ancora più numerosi e divertenti. Leone Lucia Ferragni sembra avere un carattere piuttosto dolce e simpatico, ma, con l’arrivo della sorellina Vittoria Lucia Ferragni, le cose sono un po’ cambiate.

Leone e Vittoria Lucia Ferragni non vanno molto d’accordo. In particolare, è il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni a essere particolarmente geloso della sorella. Una nuova story che ritrae i due piccoli di casa Ferragni, racconta un nuovo esilarante tassello dei loro tentativi di convivenza.

Leone e Vittoria Ferragni: protagonisti di una story divertente

Come tutti i fratellini minori, Vittoria guarda con ammirazione Leone e ne osserva tutti i movimenti. Il maggiore di casa Ferragni, invece, sembra non aver preso del tutto bene l’arrivo della piccola. Difatti, Chiara Ferragni e Fedez hanno spesso ironizzato su questo dettaglio, mostrando ai followers dei momenti divertenti in cui il figlio mostra qualche perplessità a riguardo.

Leone e Vittoria Ferragni sono stati protagonisti, anche recentemente, di una story simpatica. Il contenuto digitale mostra Fedez con i due figli.

La minore accarezza il fratellino, ma poi gli tira fortemente i capelli.

Leone grida stizzito e va via lanciando uno sguardo di ghiaccio alla sorellina. La guerra è aperta.

Leone e Vittoria Ferragni: i due fratelli di nuovo insieme

Si tratta di uno dei primi contenuti digitali postati dai Ferragnez dopo il ritorno a casa della piccola Vittoria. La figlia minore, infatti, è stata ricoverata per giorni in ospedale, dopo aver contratto un brutto virus.

Si tratta del Virus Respiratorio Sinciziale, che sta dilagando nell’ultimo periodo tra i neonati.

Vittoria Ferragni ha potuto, finalmente, fare ritorno a casa due giorni fa.