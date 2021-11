Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e trailer del film con Pierce Brosnan in onda su Rai2

TV e Spettacolo

L'ex agente segreto è il protagonista di questa divertente commedia sentimentale che metterà il suo personaggio in crisi tra due donne che non sa siano sorelle.

La proposta di Rai2 per la prima serata di lunedì 1 novembre 2021 è una commedia sentimentale che vede protagonista l’ex agente 007 Pierce Brosnan, qui nei panni di Richard Haig un professore di poesia romantica che quando sta per diventare padre perde la testa per la quella che non sa essere la sorella della sua compagna. La pellicola Il fidanzato di mia sorella va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale. Scopri la trama completa ed il cast del film che vede tra i protagonisti anche Jessica Alba.

Il fidanzato di mia sorella: il cast del film

Il fidanzato di mia sorella ( dal titolo in lingua originale di How to make love like an Englishman) è un film statunitense del 2014 diretto da Tom Vaughan, regista scozzese principalmente attivo in televisione ma noto soprattutto per il riuscito Notte brava a Las Vegas.

Il direttore gestisce qui un cast di stelle del cinema hollywoodiano che vedono in Pierce Brosnan il protagonista nonché la mela della discordia della trama. L’attore è noto al pubblico principalmente per aver ricoperto i panni dell’agente segreto 007 in ben quattro film, tenendolo impegnato fino al 2002.

Al suo fianco, a contendersi il professore di poesia da lui interpretato, la conosciuta Jessica Alba, attrice statunitense divenuta famosissima agli inizi degli anni 2000, e l’altrettanto nota Salma Hayek, l’apprezzatissima Frida candidata all’Oscar alla miglior attrice nel 2003.

Il fidanzato di mia sorella: la trama della pellicola

Richard Haig è un professore di poesia romantica 40enne che sta attraversando una fase particolare della sua vita. Da sempre un rinomato donnaiolo, come il suo celebre padre, da tempo ha messo la testa a posto con la giovane fidanzata Kate che gli sconvolgerà la vita dicendogli che tra poco diventerà padre.

Il professore però, prima di apprendere la notizia e di elaborarla per bene, si imbatte per caso in Olivia e se ne infatua disperatamente. La scrittrice di romanzi lo ammalia con la sua personalità facendogli mettere in dubbio tutte le certezze fin lì raggiunte senza sapere che la donna porta con se un segreto in grado di dargli il colpo di grazia: Olivia è la sorella Kate.

Guarda il trailer: