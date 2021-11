Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate da lunedì 1 novembre a venerdì 5 novembre

Serie TV - Fiction

Il magazzino più famoso d’Italia torna a mostrare le sue vicende nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore. Come accede ogni settimana la soap continua a fare compagnia agli affezionati spettatori con la sua consueta striscia giornaliera pomeridiana che prende i via a partire da lunedì 1 novembre 2021, come sempre dalle ore 15:55 in poi, fino a venerdì 5 novembre 2021. Ecco le anticipazioni delle puntate della soap che metteranno Vittorio di fronte ad un bivio nei confronti di Tina.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore torna su Rai1 per una nuova settimana fatta di sviluppi a partire da lunedì 1 novembre 2021 con il classico appuntamento nella fascia pomeridiana al via dalle ore 15:55.

Le anticipazioni dei 5 episodi in onda dall’1 al 5 novembre.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 1 novembre

Tina sembra che stia gestendo malissimo la sua delicata situazione che al posto di portarla a raccontare la verità non la fanno altro che mentire. Infatti dopo aver fatto incidere alla sorella il musicarello che le aveva richiesto Vittorio, lo consegna allo stesso uomo che inizia a nutrire dei dubbi sul fatto che sia proprio lei a cantare con quella voce.

La donna si troverà dunque messa sotto torchio dalle indagini del direttore che vuole scoprirne di più.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 2 novembre

Vittorio è ad un passo dallo scoprire la verità sul musicarello dopo aver sentito cantare Anna che messa alle strette informerà Salvatore e Tina e non saprà come agire. Intanto Agnese ha scoperto qualcosa che non va nel suo libretto di risparmio ed è pronta ad accusare il marito. Nel frattempo Gemma cerca di prendere il ruolo di Venere dopo aver saputo di Paola.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 3 novembre

Gemma è sempre più convinta di voler essere la nuova Venere e decide di partecipare alle selezioni che si terranno al Paradiso. Don Saverio dirà a Giuseppe di affrontare sua moglie Agnese e dirle la verità sul libretto di risparmio. Intanto Vittorio chiede spiegazioni sul demo a Tina ma la donna lo raggirerà ancora una volta ma il direttore farà indagare Beatrice al posto suo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 4 novembre

Tina si trova a vivere in mezzo alle menzogne dette sia a Vittorio che alla sua famiglia che la porteranno ad essere molto sconfortata e giù di morale.

Ludovica ed il Barbieri organizzano una cena per far avvicinare nuovamente Marcello ed Anna. Intanto Gemma è sempre più convinta di prendersi il posto di Venere e colpisce tutti al Paradiso con le sue capacità. Salvatore avrà uno slancio nei confronti di Vittorio e cercherà di far ragionare Tina sul dirgli la verità dopo che avrà scoperto quanto l’uomo si si sa esposto economicamente per il film.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 5 novembre

Gemma crederà di essere stata scelta come Venere al posto di Paola ma ancora non vi è certezza sulle decisioni.

Flora intanto vorrà scoprire di più sul perché Bergamini ce l’abbia con lei e con la sua famiglia ed indagherà a riguardo. Vittorio scopre la verità su musicarello e se inizialmente sarà molto adirato, sceglierà di dare aiuto a Tina dopo aver scoperto cosa c’è dietro.