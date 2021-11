Million Day Estrazione 1 novembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Lunedì 1 novembre 2021 il gioco del Millon Day non ha nessuna intenzione di fermarsi nonostante la festività di Tutti i Santi che ricorre oggi. Arriva dunque una nuova occasione per i giocatori di rendere più succulento anche un giorno di apparente calma come questo, con la possibilità di centrare la combinazione vincente del gioco in grado di regalare un premio dal valore di 1 milione di euro. Scopri la nuova combinazione vincente che arriva come sempre a partire dalle ore 19:00 e sarà disponibile da consultare da qualche minuto dopo.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni del gioco

Ogni volta che si chiude un mese è tempo di fare un piccolo bilancio di ciò che è accaduto durante questo lungo periodo passato in compagnia delle estrazioni del gioco del Million Day.

Con l’arrivo del mese di novembre i giocatori contuinueranno ad andare a caccia dei succosi premi mesi in palio dai concorsi del Million Day, armati delle loro speranze anche oggi lunedì 2 novembre 2021.

Dopo un mese di settembre apertosi con una triplice vincita di un milione di euro che ha visti coinvolti il comune di Zafferana Etnea, in Sicilia, e le città di Teramo ed Arezzo; ha successivamente continuato poi a regalare altre vincite ad alcuni fortunati giocatori; il mese di ottobre è stato un po’ più avaro di vincite per i giocatori che hanno preso parte alle sue estrazioni.

Il 191° milionario del gioco è però arrivato durante il mese di ottobre appena conclusosi precisamente lunedì 4 ottobre. Il fortunato giocatore è stato baciato dalla fortuna in Liguria, quando ha vinto 1 milione di euro grazie ad una giocata singola in abbonamento.

Mentre sul finale del mese di ottobre e precisamente lunedì 25 ottobre 2021 si è verificata una nuova vincita milionaria nella città di Milano, dove il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola dall’importo di solo 1€.

Sonon stati dunque solo 2 i nuovi milionari del mese di ottobre ed ui giocatori sperano che quello di novembre possa regalare maggiori soddisfazioni cercando di aggiornare il totale di nuovi milionari con molta più facilità.

Il dato infatti nel 2021 è fermo a 46 mentre l’intero totale di vincitori dal 2018 si è fermato a 192 vincitori.

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.