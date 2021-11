Alex Belli e Aldo Montano quasi alle mani, rissa sfiorata al GF Vip tra accuse e provocazioni: il video

Grande Fratello

Nervi tesi tra Alex Belli e Aldo Montano al Grande Fratello Vip. Dopo le tensioni della puntata di ieri sera, in giardino i due tornano a scontrarsi, complici alcune provocazioni dell’attore che ha ammesso: “Finalmente è venuto fuori l’Aldo che volevo io“. Ma l’iniziale scontro verbale ha rischiato di degenerare in rissa, con lo schermidore che si è avvicinato a Belli dandogli ripetute pacche sulla spalla e sul braccio.

Alex Belli e Aldo Montano: tensione nella Casa dopo lo scontro in puntata

È scontro totale tra Alex Belli e Aldo Montano al Grande Fratello Vip, dopo le scorie dell’acceso confronto nella puntata di ieri sera.

In giardino si sono vissuti gli strascichi di un’amicizia ormai incrinata, con l’attore che si dice contento di aver ‘stanato’ la reale personalità dello schermidore. Ma, tra una provocazione verbale e l’altra, i due hanno seriamente rischiato di venire alle mani.

“Finalmente è venuto fuori l’Aldo che volevo io. Saliamo su una pedana insieme?” la provocazione di Alex Belli che, seduto in giardino, ha aizzato la reazione di Montano.

Lo schermidore si è detto più volte deluso per i comportamenti dell’attore, che si è avvicinato sempre più a Soleil nel suo percorso al GF rompendo il patto dei “tre moschettieri” che aveva inizialmente promesso assieme a Manuel Bortuzzo e allo stesso Aldo. Sentitosi ferito per le continue provocazioni di Alex, Aldo Montano lo accusa: “Io non faccio recite Ale, prima dici una cosa e poi dopo ‘Grande, ciao’. Non va bene“.

Aldo Montano e Alex Belli quasi alle mani: interviene Miriana Trevisan

I toni iniziano a farsi seri, con Aldo Montano che spiega: “Io so bene come sono, non ho bisogno di fare la guerra con te“.

Alex Belli, d’altro canto, rivendica il suo successo nell’aver stanato lo schermidore dalle sue posizioni neutre: “Sono io che mi sono esposto e ho fatto esporre anche te“. Ma, osservando l’atteggiamento dell’attore, il campione olimpionico cede alle tensioni e lo sfida, avvicinandosi sempre di più a lui con ripetute pacche sulla spalla e spintoni al braccio: “Dai, vieni“.

I concorrenti intorno, accortisi che la situazione stava degenerando, hanno invitato Montano a calmarsi. Ma lo schermidore è su tutte le furie e si avvicina ad Alex Belli a un palmo dal naso: “Fammi vedere, fai la guerra.

A te piace la lingua, la guerra alla lingua: la lingua è il tuo campo“. Prontamente è intervenuta Miriana Trevisan che, in maniera tempestiva, ha allontanato Aldo Montano portandolo via. “Il mio campo non è questo Aldo, non sono le mani” l’ultima risposta di Alex Belli. Il video della rissa sfiorata ha fatto subito il giro del web, con gli utenti di Twitter che l’hanno condiviso e ampiamente commentato.