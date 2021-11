Francesca Cipriani vittima di bullismo da piccola. La showgirl si racconta al GF Vip6: “Io volevo morire”

Grande Fratello

Francesca Cipriani colora la casa più spiata d’Italia con le sue uscite sempre un po’ fuori le righe e le sue battute spiritose. La showgirl è stata spesso protagonista di simpatici siparietti con Giucas Casella, suo complice e allo stesso tempo vittima.

Ma Francesca Cipriani ha anche divertito il pubblico con i suoi incontri molto colorati con il fidanzato Alessandro Rossi. Il ragazzo è venuto a trovarla più volte nella casa e la showgirl ha avuto delle reazioni fuori dal comune.

Nell’ultima puntata serale del reality show, però, i telespettatori hanno conosciuto delle nuove sfaccettature delle showgirl.

Francesca Cipriani ha, infatti, raccontato di aver subito degli episodi di bullismo da piccola.

Francesca Cipriani vittima di bullismo: il racconto commovente della showgirl

Francesca Cipriani è sinonimo di allegria e spensieratezza. Ma nella puntata del primo novembre Alfonso Signorini ha mostrato un altro volto della showgirl: “Una Francesca un po’ diversa di quella che siamo abituati a conoscere“.

Francesca Cipriani è stata vittima di bullismo da piccola, come ha raccontato lei stessa in diretta televisiva: “Ho sofferto tanto tanto, mi prendevano in giro con delle canzoncine, ero il capro espiatorio, perché ero troppo buona e quindi ero un po’ la pecora nera… Si sfogavano su di me… Ero un po’ cicciottella“.

E ancora: “Era un continuo, era proprio ogni giorno così, mi buttavano gli occhiali da vista nella spazzatura, cercavano di tagliarmi i capelli… Mi prendevano in giro se mi piaceva qualcuno… Mi hanno fatto delle cose, non me lo dimenticherò mai“.

La showgirl si è aperta con sincerità, rivelando perfino di aver pensato alla morte: “Una frase forte però lo penso io volevo morire, la cosa più bella per me era non esserci più.

Te lo giuro, purtroppo è questo… Me le tenevo abbastanza per me… Mia mamma mi è sempre stata vicino… Per me la vita non era bella, non era giusta per me… Era un inferno. Per fortuna è passato… Dei ricordi proprio brutti“. Francesca Cipriani ha inviato un messaggio a tutti i ragazzi che subiscono bullismo, come è successo a lei: “Essere forti, il mondo è tanto bello quanto duro e cattivo…. A volte i ragazzini, i bambini non lo fanno apposta ma esce questa cosa di bullismo brutta, di essere forti, la vita non è solo quello, dopo ti ripaga col tempo… Non è vero quello che dicono, tutti i bambini sono belli, con gli occhiali, con i chili in più“.

Francesca Cipriani vittima di bullismo: il messaggio del padre

Francesca Cipriani è stata vittima di bullismo da piccola e ha raccontato questa sua esperienza dolorosa al Grande Fratello Vip6. La showgirl ha condiviso coi telespettatori anche la sofferenza per la separazione dei genitori: “Ero sempre allegra però… I miei genitori hanno divorziato come tante famiglie quando io avevo sette anni… Quando c’erano dei problemi io dormivo… Per vedere se nei sogni trovavo qualcosa di meglio“.

Francesca Cipriani si rifugia nel sogno per scappare dalle sofferenze quotidiane: “Vorrei svegliarmi e vedere il mondo a colori come lo vorrei io… Anche a scuola le maestre dicevano che mi assentavo“.

In diretta televisiva, la showgirl ha ricevuto un video messaggio del padre che vive in America: “Cara Francesca mi mancano le tue risate e la tua positività… Sei sempre stata vivace… Eri un vulcano… Purtroppo abbiamo perso dei pezzi di vita quotidiana insieme ma sono orgoglioso di te che non sai cosa vuol dire mentire, sei pura dentro e buona e per me questo tuo essere è il regalo più bello che la vita mi ha fatto.

Ti voglio tantissimo bene“.