La Rai ricorda Gigi Proietti: l’omaggio della televisione ad un anno dalla scomparsa del Maestro

La rai in occasione del primo anniversario della sua scomparsa, stravolge i suoi palinsesti per rendere omaggio alla grande figura di Gigig Proietti.

Ad un anno dalla dolorosa scomparsa di Gigi Proietti, la Rai si prepara a rendere omaggio al grande maestro della risata italiana. Il 2 novembre 2021 la televisione pubblica rimodula il suo intero palinsesto per ricordare l’attore e comico nel primo anniversario della morte con i suoi maggiori successi. Un omaggio intenso che attraverserà tutte le reti ed anche le radio del comparto pubblico che manderanno in onda i programmi televisivi, i film ed i programmi di maggior successo del grande maestro. Tutti gli appuntamenti con il ricordo di Gigi Proietti in onda sulla Rai martedì 2 novembre.

Gigi Proietti: il lungo ricordo di Rai1 e Rai2

Martedì 2 novembre 2021 è il primo doloroso anniversario della scomparsa del grande maestro Gigi Proietti.

L’attore romano si è infatti spento proprio un anno fa nel giorno del suo compleanno, facendo scorrere i titoli di coda su di una vita costellata da successi e momenti iconici. E saranno proprio questi ad essere al centro del lungo ricordo che la Rai e tutte le sue componenti, dalla televisione alla Radio, dedicheranno a Proietti nel primo anniversario della sua morte.

Si parte su Rai1 dalle 7.10 con il primo ricordo fattogli ad Uno Mattina, per poi proseguire alle 11.55 con il ricordo di Antonella Clerici e del suo È sempre mezzogiorno. Dopo la pausa per il Tg1 dell’ora di pranzo, che non mancherà di omaggiarlo, alle 14 sarà il turno di Oggi è un altro giorno per poi terminare con Bruno Vespa che gli dedicherà una puntata speciale della sua Porta a Porta. Non sarà da meno il canale di Rai2 con l’omaggio de I Fatti Vostri e quello di Bianca Guaccero ed il suo Detto Fatto.

Tutti gli altri omaggi della Rai

Anche gli altri canali del gruppo della televisione pubblica vorranno ricordare ill fuoriclasse romano come ad esempio Rai Movie che alle 19.15 manda in onda il film La Tosca, e poi in prima serata alle 21.10 anche il mitico Febbre da cavallo.

Anche il portale di Rai Premium proporrà il suo ricordo con Varietà Techetechete – Grazie Gigi, ricordando che sempre sullo stessa emittente sono disponibili dall’8 ottobre le 5 stagioni del Maresciallo Rocca.

Alle 15.50 su Rai5, Rai Cultura proporrà lo show teatrale A me gli occhi, please, mentre Rai Storia manda in onda Il giorno e la storia e Attore Amore Mio.

