Soleil Sorge crolla dopo la puntata e scoppia in lacrime: “Codardi”. Gianmaria Antinolfi consola l’influencer

Grande Fratello

Tra i vari concorrenti del Grande Fratello Vip6, Soleil Sorge è di certo una dei più sinceri e diretti. L’influencer attacca e provoca duramente il resto del gruppo, dimostrando il suo carattere schietto. Anche con il suo ex Gianmaria Antinolfi gli scontri non sono mancati. I due concorrenti del Grande Fratello Vip6 hanno un rapporto altalenante, ma Soleil Sorge ha più volte palesato la sua volontà di vedere uscire l’imprenditore dalla porta rossa.

Proprio una delle esternazioni dell’influencer su Gianmaria Antinolfi è stata duramente stigmatizzata in diretta da Alfonso Signorini, durante la puntata del due novembre.

Soleil Sorge ha paragonato l’ex fidanzato a uno scarafaggio, citando l’acido. L’influencer non si è scusata in puntata per la sua frase e dopo la fine della diretta si è sfogata in lacrime.

Soleil Sorge ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere dopo la puntata del 2 novembre, a consolarla è stato proprio Gianmaria Antinolfi.

Soleil Sorge crolla dopo il battibecco con Alfonso Signorini in puntata

Soleil Sorge ha avuto uno scambio d’opinioni con Alfonso Signorini durante la diretta serale del 2 novembre.

Soleil Sorge è scoppiata a piangere subito dopo la puntata, convinta che le sue parole siano state del tutto fraintese: “Il tema dell’acido, che la madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuto in famiglia… Anche il fatto di morire non era quello, è come lo scarafaggio che gli butti il veleno e si rafforza anziché morire, lo scarafaggio“.

La ragazza aveva utilizzato delle parole pesanti nei confronti del suo ex Gianmaria Antinolfi, che ha consolato la crisi di pianto dell’influencer: “Non è successo nulla va bene?… So che non mi augureresti mai un cosa del genere… Sono qui a parlare con te“.

Soleil Sorge in lacrime: l’attacco agli altri coinquilini

Soleil Sorge ha cominciato a piangere dopo la fine della diretta serale del Grande Fratello Vip6. La ragazza è apparsa molto contrariata per la bacchettata ricevuta da Alfonso Signorini: “La seconda volta che viene fraintesa una cosa che dico“.

L’influencer ha attaccato duramente anche gli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia: “Voglio vedere il budget dimezzato perché la metà delle nomination lì dentro erano di una falsità… Codardi veramente… Si meriterebbero che facessi io stessa la falsa perbenista, buonista, che pensa a tutto prima di dirlo.

.. Si meriterebbero la falsità, grazie a Dio che va contro ogni mio principio“.

Gianmaria Antinolfi ha consigliato a Soleil Sorge di non cambiare il suo modo di fare: “Continua a essere te stessa… Proviamo ad avere un rapporto normale… Mi voglio fare 4 giorni a divertirmi“. L’influencer ha avanzato anche delle brevi scuse all’ex fidanzato: “L’unica cosa che mi scuso e averti dato dello scarafaggio“.