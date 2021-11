Striscia la Notizia, cambio al timone: due nuovi conduttori al posto di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada

Programmi TV

Mercoledì 3 novembre andrà in scena una interessante staffetta alla conduzione di Striscia la Notizia. la trasmissione saluterà il duo Siani - Incontrada per fare spazio ad un duo made in sud.

Un altro cambio di conduttori si verificherà tra poco nel Tg Satirico più famoso della televisione italiana a distanza di pochi mesi dall’insediamento di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. La strana coppia ha infatti portato a termine la propria esperienza dietro il bancone del programma di Antonio Ricci e si appresta a cedere il testimone a due nuovi presentatori dopo i risultati incoraggianti della loro conduzione. A raccogliere la pesante eredità dei predecessori ci saranno due comici siciliani già noti al pubblico. Vediamo di chi si tratta e da quando saranno in televisione su Canale5 nello storico preserale della rete.

Striscia la Notizia: dal 3 novembre si cambia conduzione

Lo storico preserale di Canale5 che accompagna il pubblico da oltre 30 anni sta per vivere un passaggio importante della sua stagione televisiva. Il Tg Satirico più famoso della televisione è infatti pronto a salutare Alessandro Siani e Vanessa Incontrada per fare spazio sul suo iconico bancone a due nuovi conduttori.

La strana coppia voluta alla conduzione da Antonio Ricci ha di sicuro colpito e tenuto compagnia al pubblico con la loro amalgama fatta di tante risate e di quella sana umanità che ha azzerato la distanza con il telespettatore.

Per i due però è arrivato il momento di salutare il programma e tutti i suoi personaggi, dalle nuove veline allo storico Gabibbo, per lasciare il testimone in mano ai due nuovi conduttori della 34esima edizione del programma di Canale5.

Il giorno segnato in rosso in calendario è quello del 3 novembre 2021 quando a partire dalle ore 20:35 circa al timone dello show ci sarà un nuovo duo di conduttori.

Striscia la Notizia, i due nuovi conduttori: arrivano Sergio Friscia e Roberto Lipari

A raccogliere la pesante eredità del duo Siani – Incontrada sarà una coppia tutta al maschile formata da due comici siciliani già noti al grande pubblico.

Stiamo parlando di Sergio Friscia e Roberto Lipari, che dal 3 novembre 2021 torneranno a Striscia la Notizia questa volta nel ruolo di conduttori e non più di inviati.

Friscia è infatti noto al pubblico della trasmissione per le tante imitazioni di personaggi famosi e politici che hanno fato spesso capolino nel Tg Satirico mentre Lipari ha preso parte a svariate edizioni di Striscia come inviato dalla sua bella Sicilia per raccontarne gioie e molto spesso dolori.

