Alessandro Siani e Vanessa Incontrada salutano Striscia la Notizia: presto sostituiti da una coppia inedita

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada cedono il proprio testimone a Striscia la Notizia, salutando dopo poco più di un mese di conduzione. La coppia, recentemente travolta dalle polemiche dopo il Tapiro d’oro consegnato ad Ambra Angiolini, cederà presto il posto a un altro, inedito duo per il programma. Antonio Ricci ha così voluto puntare su altre novità, nella speranza di risollevare gli ascolti.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lasciano: al loro posto un duo “palermitano”

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno aperto la nuova stagione di Striscia la Notizia, ma la loro esperienza sta per terminare presto.

A distanza di un mese dall’inizio della loro conduzione, infatti, il comico e la showgirl sono destinati a cedere il timone del tg satirico ad un’altra inedita coppia. A prendere il loro posto a partire dalla prossima settimana saranno Sergio Friscia e Roberto Lipari, già volti noti del programma.

Sergio Friscia negli ultimi anni ha indossato, con fare ironico e pungente, le vesti dell’ex leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Roberto Lipari, invece, si è cimentato in servizi su tematiche di politica ed attualità, offrendo spunti di riflessioni con grande verve e uno stile tagliente ed estremamente sincero.

Da inviati a conduttori di Striscia la Notizia: un balzo di categoria importante per la coppia palermitana, che cercherà di non far rimpiangere il duo Ficarra e Picone, loro conterranei e che hanno detto addio a Striscia la scorsa edizione.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada: tiepida conduzione e il caso ‘Ambra Angiolini’

Striscia la Notizia cambia così nuovamente volto, in questo inizio stagione segnato dalle polemiche e dagli ascolti non eccellenti.

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sono stati i volti di punta di questo primo mese di messa in onda. Un accoppiamento certamente inedito per il tg satirico di Canale5, che ha rappresentato una vera e propria scommessa per Antonio Ricci e non solo. Scommessa solo parzialmente riuscita, dal momento che i due lasceranno presto il bancone di Striscia dopo un mese non semplice.

Oltre ad una conduzione dai più giudicata tiepida, la coppia è finita anche nel mirino delle polemiche dopo la vicenda del Tapiro d’oro consegnato ad Ambra Angiolini. Un momento di televisione duramente criticato da telespettatori e non solo, per aver spettacolarizzato il profondo dolore della showgirl dopo l’addio a Massimiliano Allegri e le ombre del tradimento di lui.

E soprattutto Vanessa Incontrada ha ricevuto numerose critiche per non aver preso le distanze da questo ‘teatrino del dolore’, sul quale ha riso anziché solidarizzare con Ambra e farsi così portatrice di un messaggio positivo ai quali ci ha spesso abituati.