Ambra Angiolini dopo la fine con Allegri e le polemiche prende la parola e mette un punto: cosa ha detto

Gossip

Che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non stiano più insieme ormai lo sanno veramente tutti, questo anche per quel Tapiro d’oro consegnato all’attrice che ha scatenato lo sconcerto, giustamente, del pubblico ma anche di molte colleghe della Angiolini. Dopo il duro sfogo della figlia Jolanda Renga, arriva anche la risposta della diretta interessata.

La fine e il nuovo inizio di Ambra Angiolini

Ha preso la parola lei, e lo ha fatto con la sua solita classe. La Angiolini ha detto la sua durante il programma radiofonico Le mattine di Radio Capital: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte.

Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta“.

Dopo il Tapiro, tutte dalla parte di Ambra Angiolini

Si sono schierate tutte dopo quel Tapiro di Striscia la Notizia che non si può che condannare. Da Jolanda a Francesca Barra, Ilary Blasi fino ad arrivare a Selvaggia Lucarelli che nelle Storie su Instagram scrive direttamente a Valerio Staffelli: “Il Tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere.

Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto. Ieri il Tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato“. La Lucarelli non può che sottolineare la mancanza di sensibilità verso Ambra Angiolini in un momento difficile, quando “non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti“.

Poi si rivolge anche alla neo conduttrice di Striscia, Vanessa Incontrada: “Quante volte ti abbiamo sentita lamentarti della crudeltà dei media. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda“.

Sulla stessa linea d’onda anche Laura Chiatti: “Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia la Notizia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista, di una talentuosa attrice come Ambra Angiolini che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre“.