Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, da Selvaggia Lucarelli a Laura Chiatti tutte contro Striscia: “Crudele”

Ambra Angiolini riceve un mortificante Tapiro d'oro per la rottura con Allegri, e le colleghe dello spettacolo scendono in campo per difenderla, da Selvaggia Lucarelli a Laura Chiatti

Il Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la rottura con Massimiliano Allegri proprio non va giù a larga parte del pubblico, e sono proprio le colleghe del mondo dello spettacolo a difendere la showgirl. Dopo il duro sfogo della figlia Jolanda Renga, altre donne scendono in campo per condannare la consegna del premio di Striscia la Notizia ad opera di Valerio Staffelli. Da Selvaggia Lucarelli a Laura Chiatti, da Francesca Barra a Ilary Blasi, la bocciatura è unanime.

Ambra Angiolini riceve il Tapiro d’oro per la rottura con Allegri

La scena di Valerio Staffelli che consegna il Tapiro d’oro a un’imbarazzata Ambra Angiolini ha fatto in poco tempo il giro delle cronache.

L’attrice è stata la vincitrice del dubbio premio per la rottura con Massimiliano Allegri dopo 4 anni insieme, una separazione preannunciata da Chi e poco dopo confermata dalla figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga.

Jolanda Renga ha pubblicato un duro sfogo proprio sul Tapiro d’oro consegnato alla madre, criticando i motivi e la spettacolarizzazione del dolore in un momento così delicato.

Non è stata l’unica, e in breve tempo molte colleghe si sono espresse contro Striscia la Notizia per il modo in cui si è calpestata la persona mentre era più fragile.

Da Laura Chiatti a Selvaggia Lucarelli tutte con Ambra Angiolini

Sono diverse le protagoniste della tv che hanno parlato della questione in queste ore, condannando Striscia la Notizia. Un arco di unanime disgusto che va da Francesca Barra a Ilary Blasi. Selvaggia Lucarelli nelle Storie su Instagram scrive proprio a Valerio Staffelli: “Il Tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere.

Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto. Ieri il Tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato“. La giudice di Ballando con le stelle non perdona la mancanza di sensibilità verso Ambra Angiolini in un momento delicato, quando “non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti“.

Selvaggia Lucarelli condanna le “battute da bar, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette“. Per l’opinionista la scena è stata “crudele” e lancia un’accusa anche a Vanessa Incontrada, conduttrice di Striscia la Notizia: “Quante volte ti abbiamo sentita lamentarti della crudeltà dei media.

Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda“.

Laura Chiatti: “Addolorata, esiste una differenza tra satira e cattivo gusto”

Anche Laura Chiatti affida a Instagram il suo sfogo, con un post in cui condanna la consegna del Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini. “Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad un servizio come quello andato in onda ieri sera a Striscia la Notizia che ho trovato bieco e totalmente irrispettoso nei confronti di una grande artista , di una talentuosa attrice come Ambra Angiolini che prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre“.

L’attrice continua spiegando che “Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto. Viviamo in un paese dove ci si batte costantemente per i diritti e la tutela delle donne attraverso i mezzi di comunicazione , quando poi ci rendiamo conto che spesso sono proprio i mezzi di comunicazione , se utilizzati in maniera sbagliata , i primi ad involvere ogni progresso e a denigrarci calpestando ogni forma di buonsenso e dignità“.