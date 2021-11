Alessia Marcuzzi si sposta in Rai al posto di Bianca Guaccero: il retroscena sulle due conduttrici

Gossip

Alessia Marcuzzi potrebbe prendere il posto di Bianca Guaccero in Rai. La conduttrice tempo fa ha dato l'annuncio dell'addio a Mediaset. Ora potremmo rivederla in un programma tutto nuovo

Alessia Marcuzzi prenderà il posto di Bianca Guaccero in Rai: queste sono le voci che stanno circolando ultimamente sul conto delle due presentatrici. Dopo l’addio a Mediaset, la Marcuzzi aveva lasciato libero il campo, non parlando dei progetti futuri. Ora potremmo rivederla sugli schermi della Rai nel primo pomeriggio.

Alessia Marcuzzi al posto di Bianca Guaccero dopo l’addio a Mediaset

Tempo fa Alessia Marcuzzi ha dato l’annuncio sui suoi social dell’abbandono della rete televisiva Mediaset a cui era legata da diversi anni.

Nel post social aveva scritto: “La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”. Così la presentatrice si era defilata sulla questione, non lasciando trapelare notizie su dove sarebbe approdato il suo talento. E in effetti di lei non abbiamo avuto più notizie fino ad ora, quando sono iniziate le voci sul possibile ritorno in tv della Marcuzzi, questa volta in Rai.

Secondo il settimanale Nuovo, Alessia Marcuzzi prenderà parte a un programma ideato da Michelle Guardì (padre del format I Fatti Vostri) che, probabilmente andrà in onda al posto della trasmissione nata con Caterina Balivo e portata avanti da Bianca Guaccero, Detto Fatto, prossima alla chiusura.

Si è parlato anche della partecipazione della Marcuzzi al prossimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus, direttore artistico per il 3° anni consecutivo.

Il futuro di Bianca Guaccero dopo la chiusura di Detto Fatto

Il programma della Rai Detto Fatto si avvicina alla chiusura, prevista probabilmente per la prossima stagione, e non sappiamo ancora con sicurezza quale sarà il futuro di Bianca Guaccero.

La conduttrice pugliese potrebbe tornare alla guida di un altro programma in tv. Del resto l’avevamo già vista al Festival di Sanremo nel 2008, nel 2014 a Napoli prima e dopo, nel 2016 a Battiti live e a Una storia da cantare nel 2019. Ma la stessa Guaccero ha annunciato che presto tornerà alla recitazione, nella fiction Fino all’ultimo battito insieme a Marco Bocci e Violante Placido.