Armando Incarnato infuriato a Uomini e Donne: “Te ne stai a casa tua”. Commento puntata del 03 novembre

Uomini e Donne

Armando Incarnato ha pesantemente attaccato Marcello Messina a Uomini e Donne, nella puntata del 3 novembre. Per il Cavaliere partenopeo l'ex di Ida Platano è fidanzato.

La puntata del 3 novembre di Uomini e Donne è stata caratterizzata dalla lite furiosa tra Armando Incarnato e Marcello Messina. Il Cavaliere partenopeo non ha fatto sconti, ma, alla fine, si è reso conto di essere stato probabilmente raggirato da Marika Geraci.

Infatti, Armando Incarnato si è infuriato a Uomini e Donne, in base a quello che la Dama siciliana gli aveva raccontato. Ma sarà stata la verità?

Armando Incarnato ha perso le staffe a Uomini e Donne: la lite con Marcello Messina

Nella puntata del 3 novembre di Uomini e Donne l’inevitabile si è compiuto.

Marika Geraci ha lasciato definitivamente Marcello Messina, mettendo il punto a una storia mai iniziata. Sì perché la Dama siciliana ha palesemente sempre e solo giocato con il Cavaliere: “Palese che fisicamente non mi sento attratta… Avevo questa curiosità di conoscerti“. Ma la cosa che il pubblico non si aspettava proprio è stata la sviolinata della Dama nei confronti di Armando Incarnato e del loro rapporto: “La passione che metto a litigare con Armando è indice di un interesse che non è terminato… Credevo realmente fosse terminata“.

Una marcia indietro che il Cavaliere partenopeo non ha apprezzato: “Con me ha chiuso“. Marika Geraci ha dato, così, l’assist ad Armando Incarnato e da lì si è scatenata la furia del protagonista del parterre, che ha attaccato duramente Marcello Messina: “Domenica si dichiarano compatibili al massimo, lunedì già sta spasciata… Lui che manda messaggi fuori a qualcun’altra… Stai lanciando dei messaggi per dire io ci sono ancora… Sta ancora dietro alla sua ex e la rivorrebbe“.

Armando Incarnato ha insinuato che Marcello Messina ha il cuore occupato dalla sua ex e dalle sue reazioni in studio la cosa non sembra così improbabile.

Marika Geraci ha confermato l’indiscrezione: “Gira voce che lui ha una fidanzata a Torino“. Anche Ida Platano ha detto la sua: “Non sei stato mai libero“.

Armando Incarnato infuriato a Uomini e Donne: il Cavaliere alza i toni

Le accuse dirette di Armando Incarnato a Marcello Messina sono state la miccia per scatenare il caos. L’ex di Ida Platano ha cominciato a gridare e, naturalmente, anche il Cavaliere partenopeo non ci ha pensato due volte ad alzare i toni.

Sono volati gli stracci. Con Marcello Messina che ha richiesto di rispettare la sua privacy, ironicamente proprio in un dating show e Armando Incarnato che ha risposto a tono: “Se vuoi mantenere la tua vita privata te ne stai a casa tua… Ma chi ti crede“.

Una bagarre del tutto inutile perché la furia del Cavaliere partenopeo, in realtà, nasce dalla gelosia per Marika Geraci, che ha fatto scoccare la scintilla della lite, raccontando dei fatti non veri. Gianni Sperti ha sottolineato che la regista di tutto è proprio la Dama: “Armando broccolone crede alla versione di Marika… Parla proprio lui il più segnalato di Uomini e Donne“. Armando Incarnato ha capito la strategia della Dama e ha concluso con un sintetico: “Cunnutu e mazziatu“.