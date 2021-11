Honolulu: su Italia 1 l’ultima puntata dello show condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli

Programmi TV

Il sesto appuntamento con Honolulu andrà in onda mercoledì 3 novembre 2021 come al solito su Italia1. Lo show comico guidato da Fatima Trotta e Francesco Mandelli farà salire sul palco tanti comici.

Mercoledì 3 novembre 2021 torna in televisione la nuova trasmissione comica di Italia1 dal titolo Honolulu. La sesta prima serata in compagnia dello show condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, con la presenza del duo di co-conduttori ed autori dei Panpers, andrà in scena a partire dalle ore 21:30 sul canale Mediaset. La trasmissione torna per continuare a far ridere i telespettatori con il suo sesto appuntamento della prima stagione nella quale rivedremo i tanti comici che compongono del cast ed un nuovo ospite Vip.

Honolulu, una nuova puntata dello show

I conduttori Fatima Trotta e Francesco Mandelli stano portando stoicamente a termine la prima stagione di Honolulu tra più bassi che alti.

Il programma non è proprio riuscito ad ingranare la sesta marcia restando a fare compagnia al pubblico del canale Mediaset a bassi giri, senza mai sfondare in quanto ad ascolti.

Il duo però è pronto a tornare nuovamente nelle case degli italiani per riprovarci con il sesto appuntamento stagionale che andrà in scena mercoledì 3 novembre 2021 come sempre a partire dalle ore 21:20 circa su Italia1.

La speranza di Honolulu e della rete tutta, è quella di riuscire quantomeno a riscattarsi in termini di share, dopo le prime 5 puntate non certo soddisfacenti. L’erede di Colorado, in verità già poco rimpianto dai telespettatori, nella puntata del 27 ottobre 2021 è stato capace di raggiungere un totale di 916.000 telespettatori, per uno share del 4,73%, addirittura più basso dell’appuntamento precedente.

Honolulu: i comici presenti in puntata e l’ospite Vip

Torneranno nuovamente su Italia 1 i presentatori Fatima Trotta e Francesco Mandelli al fianco dei due co-conduttori Panpers, che faranno da apripista alle esibizioni dei comici oltre che a duettare con loro sul palco della trasmissione.

I 4 faranno infatti da inframezzo agli sketch dei comici che tornano al gran completo nel programma come Valentina Persia, Andrea Paris, Herbert Ballerina, Marcello Cesena, I Ditelo voi, Alessandro Bianchi, Andrea Di Marco, Omar Fantini, Maria Pia Timo, Herbert Cioffi e tanti altri ancora.