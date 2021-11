Il cacciatore anticipazioni: mercoledì 3 novembre la terza puntata della serie tv con Francesco Montanari

Serie TV - Fiction

Il personaggio del magistrato Saverio Barone è tornato su Rai2 nella terza stagione de Il Cacciatore, la serie tv che prende spunto dalla vera storia del magistrato Alfonso Sabella. Il membro del pool antimafia di Palermo torna a fare compagnia al pubblico con le vicende della nuova stagione nel quinto e sesto episodio tanto attesi dai fan. Mercoledì 3 novembre 2021 va in onda la terza puntata con due nuovi episodi in onda a partire dalle ore 21:20 circa ovviamente su Rai2. L’anticipazione della trama della nuova puntata de Il Cacciatore.

Il cacciatore 3: la terza puntata della serie

La serie tv che racconta le vicende tratte dal libro biografico scritto dallo stesso magistrato Alfonso Sabella e dal titolo di Cacciatore di mafiosi, è tornata a coinvolgere i telespettatori con le toccanti ed intense vicende del personaggio interpretato dall’attore Francesco Montanari.

Il terzo appuntamento con l’attore romano è previsto a partire dalla prima serata di mercoledì 3 novembre 2021 quando andranno in onda altri due episodi della terza stagione de Il Cacciatore, da vedere come sempre su Rai2 o sulla piattaforma di streaming di Raiplay.

Il cacciatore 3: la trama dei due nuovi episodi in onda mercoledì 3 novembre

Il quinto episodio di stagione ha il titolo di Ciao Nemico e vedremo Saverio impegnato a seguire le tracce del narcotrafficante Pasquale Cuntrera, affiancato come sempre dal fidato Nicola Calipari. I due riusciranno a risalire agli ultimi spostamenti del latitante nel Sud della Spagna e decideranno immediatamente di recarsi lì. Barone accarezzerà quasi l’idea di averlo in pugno insieme ad una ritrovata libertà che ormai in Sicilia non li è più concessa a causa della sua lotta contro la mafia.

L’episodio numero 6 ha il titolo di Aspetta. Barone starà per l’appunto aspettando fuori dall’ospedale si San Giovanni qualche sorta di indizio che porti direttamente dal Biondo. Mentre il tempo passa il procuratore verrà però a conoscenza di alcuni importanti dettagli che riguardano Bernardo Provenzano: Barone scopre infatti che il boss ha avuto un problema di salute e dovrà essere operato.