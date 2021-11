Maurizio Costanzo Show ritorna su Canale5: gli ospiti della prima puntata del 3 novembre 2021

Programmi TV

Un gradito ritorno nella seconda serata televisiva farà di certo felice il pubblico di Canale5. Il conduttore Maurizio Costanzo è pronto a tornare in onda con la sua trasmissione più riuscita di sempre, dopo essersi messo alle spalle le due puntate speciali de L’Intervista. Il giornalista è pronto a dare il via alla quarantesima edizione del suo storico Maurizio Costanzo Show a partire dalle ore 23:50 di mercoledì 3 novembre 2021 quando riaprirà il suo famoso studio a tanti ospiti ed al pubblico presente in sala oltre che a quello collegato da casa. Tutto quello che sappiamo sul primo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show e quali ospiti faranno compagnia al conduttore.

Maurizio Costanzo Show: la prima puntata della quarantesima edizione

Mercoledì 3 novembre 2021 sarà un giorno storico per Canale5 e per tutti i frequentatori della seconda serata della rete di Mediaset. Il gradito ed atteso ritorno di Maurizio Costanzo farà infatti segnare il via della 40esima edizione del suo storico programma di punta che ha cresciuto intere generazioni di appassionati di televisione.

Il Maurizio Costanzo Show prenderà il via a partire dalle ore 23:50 circa sempre sulla stessa rete e riproporrà ancora una volta la sua storica e consolidata formula vincente, nella quale ci saranno tantissimi ospiti a fare compagnia al conduttore per delle sane chiacchiere sulle loro esperienze di vita e sui loro progetti futuri.

Maurizio Costanzo Show: gli ospiti della prima puntata del 3 novembre

Il giornalista sarà come al solito un buon padrone di casa nell’accogliere i tanti ospiti che saranno presenti in studio, chi per la prima volta e chi invece per un gradito ritorno, e con la sua intramontabile verve e cifra stilistica inizierà ad intrattenere il pubblico con le particolare interviste che tanto sono mancate.

Gli ospiti della trasmissione saranno come sempre moltissimi, nella cilp in onda per presentare il ritorno di Costanzo si vede moltissimi vip tra cui Enrico Papi, Stefania Orlando, Mara Venier. In questa edizione ampio spazio all’attualità ed alla politica con il primo ospite di rilievo, eletto nuovamente sindaco di Milano, Beppe Sala, rivela TvBlog.