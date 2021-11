Nina Moric ha un nuovo amore. Spuntano le foto con la nuova fiamma della showgirl: chi è Carlo Galatà

Chi è

Nina Moric ha un nuovo amore e a confessarlo è proprio lei attraverso le sua storie di Instagram. Una serie di foto che smentiscono subito il ritorno di fiamma con l’ex Fabrizio Corona. Ultimamente si pensava infatti che potesse essere tornato l’amore fra di loro. La coppia aveva rilasciato alcune dichiarazioni, rivelando di essere tornati a vivere insieme, per il bene del figlio Carlos. Ora però nel cuore della modella sembra esserci un’altra persona.

Nina Moric e il nuovo amore con Carlo Galatà

Tramite le storie di Instagram pubblicate sul suo profilo social, la modella Nina Moric ha voluto far sapere a tutti i suoi fan che per lei l’amore è tornato, ma non con Fabrizio Corona.

La nuova fiamma si chiama Carlo Galatà ed è un chirurgo estetico. Non è la prima volta che li vediamo insieme, già 1 mese fa i due erano stati paparazzati per le strade di Milano, ma niente aveva dato da pensare a una nuova storia d’amore, almeno non fino ad oggi. Non finché il 1 novembre sono apparsi i video della serata che i due hanno passato in Sicilia (terra madre di Galatà), più precisamente a Nicolosi, un paesino in provincia di Catania, situato proprio ai piedi dell’Etna.

Strade sterrate, selfie di un abbraccio e video al ristorante sono i momenti che la coppia Moric-Galatà ha voluto regalare ai fan. Questa è la prima volta che i due si presentano come coppia, ma tutto fa pensare che la storia si protragga da oltre un mese e a dircelo è proprio il ristorante in cui i due hanno passato la serata del 1 novembre, che ha pubblicato una foto di Nina Moric con la didascalia “ Nina Moric è sempre un piacere averti al Secret Garden di Nicolosi” frase che ci fa pensare a un ritorno della modella.

E infatti, la Moric era già stata ospite del ristorante il 3 ottobre (secondo la data riportata nella pubblicazione della foto). I due, quindi, potrebbero esserci già stati insieme o magari si sono conosciuti proprio lì.

Sappiamo poco dell’identità di Carlo Galatà, un volto del tutto nuovo allo spettacolo, ma non alla medicina. Galatà è un chirurgo estetico che opera a Catania e a Barcellona e, stando alle immagini condivise sul suo profilo Instagram, è entrato in contatto con il mondo dello spettacolo già prima della Moric, conoscendo Valeria Marini e Giovanni Ciacci con cui lo vediamo ritratto in alcune foto.

Il suo profilo conta poco più di 4000 follower.