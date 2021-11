Oroscopo Paolo Fox per la giornata del 4 novembre: oroscopo e previsioni per amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Oroscopo per la giornata del 4 novembre per tutti i segni zodiacali. Vuoi scoprire che andamento avrà la giornata di domani? O ti interessa conoscere le nuove affinità in amore? O ancora vuoi trovare il modo di risolvere un problema che perdura da tempo? Anche per la giornata di domani Paolo Fox offre la possibilità di scoprire, segno per segno, il futuro e i prossimi avvenimenti. Ecco la lista dei 12 segni zodiacali e le previsioni riguardo l’amore ,la fortuna e il lavoro, a cura dell’esperto di astrologia Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

I nati sotto il segno dell‘Ariete non stanno attraversando un bel periodo.

L’ansia e l’agitazione costante vi rendono inquieti e irascibili, anche a causa di alcune persone vicine a voi che potrebbero continuare a caricarvi di stress. Vi manca la calma e la tranquillità di agire che avevate un tempo e avete iniziato a mettere in discussione alcuni punti saldi della vostra vita. In amore saranno le coppie consolidate a soffrire maggiormente questa giornata, tanto che delle incomprensioni potrebbero facilmente sfociare in conflitti.

Oroscopo Toro

La giornata di giovedì sarà ancora all’insegna dell’agitazione per gli appartenenti al segno del Toro. L’aumento della tensione, potrebbe dar vita a discussioni e litigi, anche forti. Per placare questa energia rabbiosa è importante non cimentarsi in decisioni affrettate e non ponderate. Un sincero consiglio da parte di Paolo Fox è quello di non prendersela troppo con sé stessi se le cose non vanno come vi eravate prefissati: appena la situazione si sarà alleggerita, potrete ritornare a vivere la vostra vita, agendo con i piedi per terra e la testa libera da pensieri negativi.

Oroscopo Gemelli

Sabato e domenica saranno giornate in cui, voi dei Gemelli, dovrete cercare di prendere le distanze da chi vi sta mettendo i bastoni tra le ruote. Intanto state mantenendo una certa calma interiore che vi permette di vivere le giornate con più spensieratezza. Il lavoro non sembra andare per il meglio, anche a causa di amici e persone vicine che non si sono rivelate sincere. Probabilmente sarà meglio per voi scegliere di allontanarvi da queste persone perchè c’è il rischio che vi facciano perdere tempo e che vi mettano addosso un inutile carico di stress e agitazione, ben poco salutare.

Oroscopo Cancro

Il futuro sorride ai nati sotto il segno del Cancro, che stanno attraversando uno straordinario periodo felice e gioioso. La classifica settimanale vi ha messi al primo posto e siete davvero fortunati in questi giorni. La vostra agenda è piena di appuntamenti e incontri da programmare, che sarete perfettamente in grado di superare. Presto arriveranno anche tante novità che vi porteranno altra serenità e spirito di intraprendenza. I legami affettivi funzionano altrettanto bene e sapete come trascorrere del prezioso tempo con le persone a voi care.

Oroscopo Leone

Il nervosismo è ciò che attanaglia chi appartiene al segno del Leone, appesantito da stanchezza e tensione interiore.

I numerosi imprevisti e le tante difficoltà vi fanno dubitare delle vostre scelte e vi chiedete spesso se sia il caso di perseguire la strada attuale. Nonostante tali intoppi, non dovete prendervela troppo con voi stessi se fallite o non raggiungete la perfezione tanto sperata. State chiedendo troppo a voi stessi e questo peso costante non vi fa ragionare a mente lucida di fronte alle quotidiane avversità della vita.

Oroscopo Vergine

Tra domani e il week end il segno della Vergine sarà tra i favoriti dello Zodiaco.

Dovrete lasciare andare paure, dubbi e insicurezze e buttarvi a capofitto nelle nuove opportunità che il futuro ha in serbo per voi. Anche in amore questo deve avvenire, per aprire il vostro cuore ai sentimenti e alle emozioni, per tanto tempo segregate nei meandri della vostra anima. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare se riuscirete a liberarvi dai personali blocchi che vi tirano indietro, invece che farvi proseguire.

Oroscopo Bilancia

La giornata del 4 novembre sarà per voi, appartenenti al segno della Bilancia, una giornata dedita alla riflessione e al ragionamento. Le situazioni problematiche alle quali non avete ancora trovato soluzione saranno le prime alle quali dovrete mettere un punto, per riprendere in mano la vostra vita. Sarete in grado di scegliere la strada giusta per voi servendovi del giusto mezzo che vi ha da sempre contraddistinto. L’importante è seguire l’istinto e prendere in considerazione soltanto quello che vi potrebbe portare pace e serenità.

Oroscopo Scorpione

Gli appartenenti al segno dello Scorpione saranno guidati dall’intuito nella giornata di giovedì. Saranno in grado di prendere decisioni lasciate in disparte da tempo e, se sapranno agire con prudenza, le soddisfazioni arriveranno senza dubbio. Dovranno fare i conti però anche con una persistente stanchezza, dovuta ai numerosi impegni ai quali non potete rinunciare. L’insoddisfazione conseguente ad alcuni errori o fallimenti, vi porta a colpevolizzarvi, ma dovete invece dedicarvi a voi stessi e alla vostra intima serenità.

Oroscopo Sagittario

I nati sotto il segno dello Scorpione vivranno giornate all’insegna del divertimento e della passione. Per stare meglio dovrete riscoprire attività e interessi, che erano un po’ assopiti. Anche in amore potrete sbizzarrirvi a inventarvi sempre nuovi modi di stupire il vostro partner e, insieme, vivrete momenti entusiasmanti e di intensa sintonia. Da troppo tempo eravate bloccati nella noiosa routine, che non faceva altro che spegnervi. Ora dovete soltanto ritornare energici e scattanti come una volta e sicuramente ritroverete la voglia di sperimentare.

Oroscopo Capricorno

Tra giovedì e venerdì il segno del Capricorno si ricaricherà, prendendosi del tempo per rilassarsi e meditare. I sentimenti sono propizi in questo specifico periodo e anche le nuove storie d’amore avranno risvolti positivi. In ambito professionale ci saranno nuove occasioni di crescita e avanzamento, che per i nati sotto questo segno, sono caratteri essenziali per la costruzione dell’autostima. Questo stato di rigenerazione potrebbe anche durare qualche mese e portare con sé intriganti possibilità.

Oroscopo Aquario

Periodo stressante per il segno dell‘Aquario, che dovrà fare i conti, specialmente nella giornata di giovedì, con nervosismo e inquietudine. L’ambiente circostante inizia a starvi stretto e iniziate a provare risentimento verso una situazione che non vi stimola più intellettualmente. Questo malessere vi porta ad essere più soggetti ad ansia e tensione, che potrete però sedare con del sano riposo e qualche uscita tra amici. Non siete nella posizione di fare scelte avventate e dovrete aspettare qualche tempo prima di riuscire a decidere con freddezza sul da farsi.

Oroscopo Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci avranno la rivincita tanto attesa nella giornata di giovedì. Vi sentirete forti e capaci di raggiungere, in qualunque ambito, gli obiettivi prefissati. In amore sarete messi a dura prova, anche a causa di legami non del tutto piacevoli, che vi hanno fatto soffrire. Se riuscirete a liberarvi dall’agitazione che vi ha accompagnato per tutto questo periodo, sarete in grado di recuperare i rapporti anche con vecchi amici che non sentite da un po’ e con i quali potrete riscoprire il piacere della compagnia.