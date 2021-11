Oroscopo Paolo Fox settimana dal 2 al 7 novembre: oroscopo per amore e lavoro segno per segno

Oroscopo

Ecco l'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 1 al 7 novembre. Amore, lavoro e fortuna sono soltanto alcuni dei punti presi in considerazione da questa classifica

Oroscopo per la settimana dal 1 al 7 novembre per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Ariete

Decima posizione per il segno dell’Ariete, la cui settimana sarà caratterizzata da blocchi e situazioni avverse, che metteranno a dura prova la vostra capacità di razionalizzare.

Lunedì è incominciato in modo lento e senza energie ed è per questo che sarebbe meglio se prendeste il vostro tempo per mettere da parte i pensieri negativi e per concentrarvi su ciò che di sereno vi offre la vita.

Nel corso della settimana la situazione migliorerà anche per questo segno di fuoco, se saprà affidarsi alla pazienza.

I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco.

Oroscopo Toro

Anche per questo segno di terra la situazione non è delle migliori, a causa dei pianeti che lo governano e che si trovano in opposizione l’uno con l’altro. Nonostante la lentezza con cui trascorrerete le prossime giornate, molti dei vostri problemi troveranno soluzione. Non avrete filtri questa settimana e non avrete timore di dire ciò che pensate, anche grazie alla vostra capacità di mantenere saldi i piedi per terra.

Sarete fieri e combattivi per superare al meglio questa settimana che è iniziata più scarica del solito.

Oroscopo Gemelli

Il segno dei Gemelli questa settimana occupa la quinta posizione nella classifica. Il futuro, che di norma spaventa molti, non sembra influenzarvi troppo e sarete in grado di analizzare tutte le prospettive che l’avvenire ha in serbo per voi. In amore avranno la meglio i single, che potranno fare nuove conoscenze e aprirsi ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ci saranno nuove opportunità di crescita e le occasioni di sviluppo in campo professionale non tarderanno ad arrivare.

I segni zodiacali hanno delle preferenze anche sulle vacanze: la vacanza perfetta per ogni segno zodiacale.

Oroscopo Cancro

Medaglia d’oro questa settimana per il segno del Cancro. In amore ci sarà bisogno di una grande forza di volontà per non rischiare di rendere tutto estremamente monotono. Le coppie che durano da tempo saranno le più influenzate questa settimana. In ambito lavorativo saprai far fronte a imprevisti e conflitti che tenteranno di ostacolarti, ma che supererai con ingegno e caparbietà. Si consiglia prudenza in queste giornate, che sembrano essere cariche di inconvenienti.

Oroscopo Leone

Il segno del Leone si trova al penultimo posto questa settimana. La parola d’ordine per i nati sotto questo segno è calma: sarà necessaria durante questi giorni, che vi faranno vacillare in ambito professionale e sentimentale. L’amore andrà tutto sommato bene, ma solo se saprete essere fiduciosi verso il vostro partner. Attenzione a non spendere troppo, soddisfacendo i bisogni con parsimonia. Le distrazioni sono all’ordine del giorno e sarà fondamentale evitare di costruire troppi castelli in aria.

Il fiore perfetto per ogni segno zodiacale.

Oroscopo Vergine

Sesto posto per il segno della Vergine. L’amore sarà proficuo sia per i single e sia per le coppie fisse, grazie anche alla libertà con la quale riuscirete a vivere i sentimenti senza paure e incertezze. Il vostro spiccato spirito creativo vi aiuterà ad ottenere il successo sperato al lavoro e sarete circondati da moltissime opportunità. L’energia che vi accompagnerà in questi giorni, sarà messa a dura prova da stress che si accumulerà e vi farà prendere coscienza di quante nuove proposte vi verranno fatte.

Oroscopo Bilancia

Subito dopo la Vergine troviamo il segno della Bilancia, che acquista il settimo posto. Troppi conflitti porteranno una elevata stanchezza , che non farà altro che incrinare ancora di più le situazioni già problematiche. I sentimenti saranno messi a dura prova e dovrete essere in grado di risolvere complessità che non vi appartengono direttamente. La settimana vi aiuterà a togliervi di dosso responsabilità che non vi competono e che non fanno altro che appesantirvi, caricandovi di ansia e stress. Sarete anche molto concentrati e riuscirete a portare a termine i vostri obiettivi.

I pregi vanno sempre bilanciati anche con qualche difetto: quali sono i peggiori difetti dei segni zodiacali.

Oroscopo Scorpione

Lo Scorpione si trova alla seconda posizione nella classifica e gode della medaglia d’argento. I legami amorosi saranno estremamente proficui questa settimana, tanto che una amicizia sedimentata potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Chi è già in una relazione vivrà questi giorni con tenerezza, passione e voglia di trascorrere il tempo con la propria anima gemella. Se siete in cerca di un’occupazione, questo è il momento giusto per agire e i risultati potrebbero essere davvero ottimi. Le tante cose da fare potrebbero anche abbattervi e farvi sentire più spenti del normale, ma non vi preoccupate, con i giusti tempi saprete far fronte a tutte le avversità.

Oroscopo Sagittario

Il Sagittario occupa l’ottava posizione della classifica e appare alquanto appesantito. In amore però ci saranno nuove occasioni di ripresa, a partire dalle emozioni, che saranno più vive che mai. È tempo anche di chiarire con il vostro partner, nel caso in cui la relazione si trovi ingabbiata in una crisi. Per quanto riguarda il lavoro finalmente riuscirete ad uscire dal blocco che avete vissuto e vi sentirete circondati da colleghi e dipendenti propositivi e intraprendenti. Dovrete anche cercare di liberarvi dalla negatività che vi ha accompagnato in questo periodo e divertirvi, lasciando perdere il caos della quotidianità.

Oroscopo: quali sarebbero i segni più traditori dello zodiaco

Oroscopo Capricorno

Al quarto posto della classifica troviamo il Capricorno, serio segno di terra. Questa settimana sarai tu a dover dare conferme e fiducia a coloro che non fanno lo stesso con te, mettendo da parte la tua sete di stabilità. I nati sotto questo segno dovranno fare i conti con alcune incertezze, che saranno però anche fonte di riflessione. Il lavoro vi metterà di fronte a numerose opportunità e sarete premiati per il vostro sforzo e impegno professionale. L’importante è non cedere il passo alle ansie e alle preoccupazioni, cercando invece di trovare soluzioni in fretta.

Oroscopo Aquario

L’ultima posizione è dell’Aquario, segno d’aria e molto imprevedibile. I sentimenti vi metteranno a dura prova e potreste cambiare idea su una situazione o su una persona alla quale siete legati da tempo. Avrete modo di riflettere sulle vostre emozioni e sulla modalità di superare questo stallo interiore. In ambito lavorativo le cose sembrano andare meglio e la vostra tendenza alla ribellione sarà lo stimolo verso una promozione, che potrebbe trasformare una passione in un’offerta allettante. L’obiettivo della settimana è quello di prendersi cura di sé e non trascurare la propria salute fisica.

Amicizia fra segni zodiacali: quali vanno più d’accordo?

Oroscopo Pesci

I Pesci si aggiudicano il bronzo, accaparrandosi la terza posizione. L’amore per voi sarà fonte di apprensione e potreste rendervi conto che la persona accanto a voi sembra più distaccata del solito. Questo però non dovrà distogliervi dal raggiungimento della vostra intima serenità. Gli appartenenti a questo segno dovranno prendere decisioni ponderate in ambito professionale, analizzando ogni opzione e possibilità. Dopo mesi di piccoli dispiaceri e rallentamenti, piano piano vi sentirete sempre più forti e carichi per continuare sulla strada della realizzazione personale.