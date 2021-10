I segni zodiacali: scopri le date, le affinità e tutte le caratteristiche dei segni dello zodiaco

Oroscopo

Il mondo dello Zodiaco affascina ormai da tempo immemore sia gli esperti sia i semplici curiosi. Si è sempre pronti a individuare nelle persone che ci circondano ogni minimo atteggiamento e caratteristica, al fine di scoprire il segno zodiacale o, almeno, provare a indovinarlo. Segni d’aria, terra, fuoco e acqua: ecco le principali affinità per ogni segno e alcune indicazioni per allenare il riconoscimento di ognuno dei 12 abitanti dello Zodiaco.

Ariete: 21 marzo – 20 aprile

Segno di fuoco, l’Ariete è caratterizzato da una personalità intraprendente, coraggiosa e molto impulsiva.

All’interno di un gruppo tendono a primeggiare per raggiungere l’obiettivo. Le novità e il futuro incerto non spaventano i nati sotto questo segno, che amano la sfida e si buttano a capofitto in sempre nuove avventure. Questa loro propensione alla temerarietà spesso li porta a non ponderare bene le scelte e decidere in modo affrettato.

Un segno come la Bilancia potrebbe trattenere l’istinto passionale dell’Ariete con il suo equilibrio e la sua pazienza.

Toro: 21 aprile – 20 maggio

I nati sotto il segno del Toro hanno una smisurata predilezione per la stabilità e sono attaccati ai beni materiali. Non sono però avari: amano spendere per soddisfare i loro bisogni e desideri. Il Toro è un segno che si rifugia nella sua razionalità per decidere la prossima mossa ed appare cauto nel momento in cui si trova davanti ad una scelta. In amore è altamente passionale ed è un amante che conosce sempre il modo per rendere unici tutti i momenti trascorsi con il partner.

Il compagno perfetto per questo segno di terra potrebbe essere l’Ariete: temerario e dinamico, come ogni segno di fuoco.

Gemelli: 21 maggio – 21 giugno

Gli appartenenti al segno dei Gemelli sono personalità del tutto imprevedibili e non amano per niente sentirsi oppressi. Ottimi viaggiatori, sono appassionati alla scoperta e alla ricerca di nuovi orizzonti. Anche per questo motivo la routine non fa per loro, che anche in ambito professionale, prediligono lavori movimentati e attivi.

Il carattere dei Gemelli è molto volubile e cambia radicalmente in pochissimo tempo: possono per questo apparire inaffidabili e indecisi. Un carattere deciso e attento come quello del Leone è l’ideale per il mutevole segno d’aria.

Cancro: 22 giugno – 22 luglio

Il segno più emotivo di tutto lo Zodiaco. Celebra l’amore e ogni tipo di affetto, che ricerca a sua volta nelle relazioni sentimentali. Amante della famiglia e del focolare domestico, spesso diventa pigro e ha paura del mondo esterno, troppo lontano dalla sua comfort zone casalinga.

In amore è presente e affettuoso, ma anche energico quando si tratta di rendere il tempo passato con il partner romantico. Il segno dei Pesci, creativo e visionario, potrebbe aiutare il Cancro ad uscire dalle sue paure per avvicinarsi a nuove e colorate realtà.

Leone: 23 luglio – 23 agosto

Coloro che appartengono a questo specifico segno di fuoco, sono dei leader per natura. Estroversi, affascinanti e dinamici, sanno come conquistare il successo e ottenere il primato in ogni situazione. Sono molto competitivi per questo, temibili avversari nelle sfide.

È orgoglioso all’ennesima potenza e difficilmente chiederà aiuto, ma preferirà superare i momenti critici servendosi delle sue sole forze. L’affinità più forte potrebbe nascere con il segno dello Scorpione: intrigante e passionale, simile al suo compagno di fuoco.

Vergine: 24 agosto – 22 settembre

Segno attento, estremamente preciso e metodico, la Vergine non si affida molto al futuro. Lavora e agisce nel presente, mantenendo sempre una certa propensione alla simmetria e all’ordine. Questo timore per l’incertezza, anche in amore, li rende piuttosto freddi e soltanto quando sentono di potersi fidare della persona che hanno di fronte, si lasciano trasportare dai sentimenti. L’eleganza dell’Aquario affascina la Vergine e, insieme, i due segni tendono a equilibrarsi.

Bilancia: 23 settembre – 22 ottobre

La parola d’ordine di questo segno è armonia. I nati sotto il segno della Bilancia amano mantenere il controllo su tutto ciò che accade, per rendere il tutto il più equilibrato possibile. L’arte affascina molto questo segno d’aria, soprattutto per la sua capacità di esprimere il bello e l’eleganza delle forme. In amore la Bilancia è davvero uno dei segni più affettuosi dello Zodiaco: sempre presente e amorevole con il partner, per il quale cerca in tutti i modi di creare un ambiente di coppia il più passionale possibile. Un compagno di vita adatto al caso della Bilancia potrebbe essere il Sagittario: entrambi si stimolano a vicenda e la loro voglia di scoprire li porterebbe a non annoiarsi mai.

Scorpione: 23 ottobre – 22 novembre

Gli appartenenti a questo segno d’acqua sono altamente affascinanti e per questo sono spesso al centro dell’attenzione. Sono ottimi interlocutori, ma sanno anche ferire con le loro parole pungenti. Con la caparbietà che lo contraddistingue, lo Scorpione raggiunge quasi sempre gli obiettivi prefissati, ma tende a rimuginare molto sui suoi errori e su come avrebbe dovuto agire per rimediare ad un inconveniente. Molto geloso in amore, potrebbe alleggerire questo tratto del suo carattere se accompagnato da un segno come il Capricorno: riflessivo anch’esso, ma più cauto e permissivo nelle relazioni.

Sagittario: 23 novembre – 21 dicembre

Il Sagittario è un segno di fuoco che non sopporta la staticità: sempre in movimento e si spinge sempre in nuove e intriganti avventure. Il carattere dei nati sotto questo segno è molto forte, tanto che le avversità per loro sono solo opportunità di crescita e le combattono con coraggio e grinta. Alle relazioni sentimentali preferiscono l’amicizia, che rispettano e desiderano mantenere duratura nel tempo. I Gemelli sono i compagni perfetti per il Sagittario, che nel segno d’aria potrebbe trovare la pace e la calma tanto desiderata.

Capricorno: 22 dicembre – 20 gennaio

Il Capricorno è il segno più responsabile dello Zodiaco. Gli appartenenti a questo segno sono molto introversi e difficilmente esprimono i loro sentimenti, anche quelli più nascosti. Alla mondanità di feste e incontri, preferiscono tenere il capo dritto su studio, lavoro e carriera, aspetti della vita fondamentali per loro. Come il segno della Vergine, nelle relazioni appaiono inizialmente freddi e chiusi in se stessi, ma appena raggiungono la fiducia necessaria sanno essere amici e amanti fedeli e affettuosi. La carica espansiva del Leone fa al caso del Capricorno, che rimarrà intrigato dalla capacità del segno di fuoco di stare sempre al centro dell’attenzione.

Aquario: 21 gennaio – 19 febbraio

L’Aquario è il segno d’aria che più di tutti vive nella sua mente, inebriato dai suoi pensieri. Se si trova in situazioni monotone e ripetitive, assume comportamenti distaccati e a tratti apatici: torna ad essere allegro e spensierato quando trova una nuova idea da soddisfare. Amanti dell’indipendenza, non sono compagni gelosi e possessivi e si aspettano che anche il partner rispetti i loro spazi. Sono anche molto timidi e introversi, ma sanno anche essere fermi sulle proprie decisioni e quasi mai ritornano sui loro passi. L’affetto e la passionalità di un Cancro aiuterebbe molto i freddi Aquario a vivere con più semplicità i legami sentimentali, senza per forza sentirsi ammanettati.

Pesci: 20 febbraio – 20 marzo

Il dodicesimo e ultimo segno dello Zodiaco è il Pesci. Sono personalità creative e che tendono a costruire mondi immaginari nella loro mente, tanto da sembrare staccati dalla realtà che li circonda. Il tallone d’Achille di questo segno d’acqua è la paura di tentare: dopo un fallimento, infatti, si abbatte e tende a colpevolizzarsi in caso di errore o manchevolezza. I Pesci sanno ascoltare, consigliare e supportare, dando ogni energia per risolvere situazioni complicate. I nati sotto questo segno sono davvero romantici e soffrono molto per la fine di una relazione amorosa. Un legame stretto con la Bilancia aiuterebbe il segno d’acqua a vivere maggiormente con i piedi per terra.