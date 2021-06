Oroscopo del 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale per l’anno 2021? Fatti consigliare su amore, lavoro, salute dalle letture degli astri di Barbanera. Leggi anche le previsioni di:

Scopri anche cosa ti riservano gli astri per le giornate di oggi e domani!

L’oroscopo del 2021 di Barbanera, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo annuale 2021 Ariete

Nel corso di questo 2021 voi amici dell’Ariete imparerete una cosa molto importante, ovvero a fregarvene del giudizio degli altri! Una nuova consapevolezza su voi stessi, e su quello che sapete di voler e poter ottenere caratterizzerà la totalità dei 12 mesi!

I movimenti astrali suggeriscono che sarete in grado di trovare il vero amore, ma solo nel caso siate pazienti e sappiate attendere il momento giusto, lucidate il vostro spirito d’iniziativa, vi servirà!

Sarà anche importante per voi capire quale sia la strada che volete veramente seguire nel vostro futuro, dimenticando la paura dell’ignoto.

Una rinnovata voglia di movimento vi spingerà a non stare fermi un attimo, ritrovando anche l’armonia con il vostro corpo!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dell’Ariete

Oroscopo annuale 2021 Toro

Cari Toro, il 2021 per voi sembra essere un anno pieno di cambiamenti, pressoché in ogni ambito e sfera!

Alcuni potrebbero certamente causarvi qualche sofferenza, ma l’impeto che vi anima vi farà rialzare e brillare più di prima!

Qualsiasi sia la vostra ambizione amorosa, in questo 2021 gli astri vi garantiranno la possibilità di ottenerla! Un nuovo amore, un matrimonio o un figlio, sta a voi decidere!

Tenetevi pronti e scattanti sulla partenza, perché entro dicembre riuscirete a raggiungere anche quell’ambizioso traguardo lavorativo.

Occhio a quel problema alla schiena che talvolta vi infastidisce, forse un controllino è necessario.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Toro

Oroscopo annuale 2021 Gemelli

Amici dei Gemelli, questo 2021 avrà principalmente una parola d’ordine per voi: fortuna! Una nuova fiducia verso gli altri, ma anche verso il futuro che vi attende vi spingerà verso alcuni cambiamenti, non sempre positivi.

Chi di voi è single, quest’anno dovrà imparare dagli errori del passato, o il rischio è di rimanere fermi alla partenza. Le coppie, invece, potrebbero dover prendere una decisione molto importante!

Ambite al successo? Cosa state aspettando allora?!

Correte a prenderlo, non vi pioverà certamente addosso!

Sembra attendervi anche un buon momento, nel corso dell’anno, per superare una volta per tutte quel problema d’ansia che talvolta vi limita e rallenta!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dei Gemelli

Oroscopo annuale 2021 Cancro

Carissimi amici del Cancro, siete pronti ad affrontare questo 2021 di lenta ripresa? Un nuovo assetto e un nuovo stile di vita sembrano potervi far concludere l’anno da una nuova prospettiva, molto più luminosa e serena!

Sicuramente affrontare l’anno con una persona al vostro fianco sarebbe più gratificante, ma iniziate a lavorare sulla vostra sensibilità, l’amore eterno vi attende!



Il 2021 sarà un anno di transizione lavorativa, che però vi gratificherà a pieno solo nel 2022, ma gioite dei piccoli risultati, prima di guardare il quadro completo!

Serenità e sportività saranno due aspetti fondamentali dell’anno nuovo!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Cancro

Oroscopo annuale 2021 Leone

Voi amici del Leone sembrate essere pronti al “VIA” per correre questa maratona verso il successo personale ed emotivo che sarà il vostro 2021! Ogni passo ed ogni vittoria salderà sempre di più la vostra sicurezza in voi stessi!

Questo nuovo anno sembra voler rendere finalmente felici tutti voi single del segno, facendovi incappare nell’amore proprio nel momento in cui meno ve l’aspettate.

Non sottovalutate i sacrifici che dovrete affrontare, saranno quelle decisioni a portarvi importanti opportunità lavorative!

Cercate di badare un po’ di più alla forma fisica e, soprattutto, all’alimentazione. Vivete la dieta come l’ennesima sfida da vincere e ce la farete!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Leone

Oroscopo annuale 2021 Vergine

Il 2021 che vi attende, cari Vergine, sembra voler accendere tutti i riflettori su di voi, rendendovi protagonisti indiscussi! Puntate sicuri verso il vostro arco verso il bersaglio, non sbaglierete nessun colpo!

Sapete cosa volete ottenere in amore? Bene, allora iniziate a lavorarci, e prendetevelo! Il 2021 sembra volervi spingere a sperimentare una nuova stabilità e sicurezza.

Il lavoro sarà caratterizzato da una leggera foschia che vi renderà un po’ incerti, ma tenete duro fino almeno a maggio, senza prendere decisioni affrettate.

La salute non sembra essere proprio al massimo, alternando momenti buoni ad altri un po’ meno, grandi energie a momenti di pura stasi e fatica.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo della Vergine

Oroscopo annuale 2021 Bilancia

Carissimi Bilancia, aprite le finestre che è ora di far uscire dalla vostra vita tutte le incertezze e i malumori! Respirate a fondo l’aria salutare di questo 2021, curandovi un po’ di più delle persone che vi circondano e stanno a cuore.

Il vostro rapporto di coppia potrebbe giungere alla sua destinazione nel corso del 2021, ma solamente nel caso in cui fosse basato su alcune bugie, quindi occhio!

La soddisfazione e la sicurezza saranno i punti principali di questo anno lavorativo! Tenete duro nei primi mesi, basterà essere forti per raggiungere quelle gratificazioni.

Quell’aria pulita che respirerete avrà buonissime ripercussioni anche sulla vostra salute, mentale ma soprattutto fisica!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo della Bilancia

Oroscopo annuale 2021 Scorpione

Tirate fuori tutta la combattività che caratterizza il vostro segno per affrontare questo radioso 2021, cari Scorpione! Però combattere significa anche perdere qualcosa, talvolta, ma sembrano essere sacrifici che porteranno a grandi risultati.

Sapete di essere un segno molto geloso, così come sapete che alla vostra dolce metà non piace affatto. Prendete qualche provvedimento e un gran sole illuminerà il resto dell’anno!

Occhio anche alla serietà, è un requisito fondamentale sul lavoro. Ma nonostante questo, vi attendono delle belle soddisfazioni!

Un buon anno di recupero per la salute vi donerà anche tantissime energie, ma solamente dopo i primi mesi dei 2021.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dello Scorpione

Oroscopo annuale 2021 Sagittario

Questo 2021 sembra volervi donare la possibilità di modellarlo quasi completamente in base alle vostre volontà e aspirazioni, amici del Sagittario! Occhio solo a non puntare troppo in alto, troppo in fretta.

È arrivato il momento per consolidare il vostro rapporto di coppia, con una decisione molto importante per il vostro futuro!

Dopo un piccolo periodo di lotta, quasi per la sopravvivenza, sarà chiaro a tutti quanto valiate veramente sul posto di lavoro.

Sarete, verso la metà del 2021, spinti a ricercare un po’ di potenziamento della vostra forma fisica.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Sagittario

Oroscopo annuale 2021 Capricorno

Qualche piccolo ma gratificante momento di gloria renderà per lo più sereno il vostro 2021, cari Capricorno! Grandi gioie, però, sembrano caratterizzare tanto la vostra professione, quanto la sfera sentimentale e amorosa!

Uno degli aspetti più importanti del vostro 2021 sarà proprio la sfera sentimentale, dove avrete modo di volare veramente in alto!

Lasciatevi alle spalle la cautela che ha caratterizzato l’anno lavorativo passato, dovrete osare e fidarvi di più del vostro istinto!

Una nuova voglia di curare la vostra forma fisica caratterizzerà buona parte della seconda metà dell’anno.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Capricorno

Oroscopo annuale 2021 Acquario

Amici dell’Acquario, questo nuovo anno sembra avere quasi occhi solamente per voi! Certo, sarete spinti verso alcuni momenti di riflessione, anche piuttosto lunghi, ma per il resto dell’anno un gran sole riempirà il vostro cuore!

I sentimenti avranno una grande importanza nel vostro 2021 e vi spingeranno a vivere una giostra di emozioni uniche e irripetibili!

Vorrete brillare, emergere e dimostrare a tutti i vostri talenti unici! Vi metterete alla prova e sarete in grado di superare voi stessi!

Grandi nuvoloni pigri, però, rabbuieranno leggermente la vostra forma fisica, occhio ai dolci.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dell’Acquario

Oroscopo annuale 2021 Pesci

Infine, carissimi Pesci, tocca anche a voi iniziare un nuovo anno grandioso, all’insegna delle soddisfazioni, in quasi tutti i campi della vostra vita! Preparatevi a modellare la vostra vita, guardando ai sogni che serbate nel cassetto!

Nei primi mesi del 2021 dovrete definire e capire bene cosa volete dall’amore. Una volta capito, potrete ottenere delle importanti conquiste!

Qualche bel cambiamento sembra anche dovervi accompagnare nel corso di tutti i mesi sotto il profilo lavorativo.

Ma cercate di lasciarvi alle spalle la vostra grande golosità, seppur sia piacevole potrebbe danneggiarvi a lungo andare.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dei Pesci