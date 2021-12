Come sarà il nuovo anno? Le previsioni segno per segno di Paolo Fox

Oroscopo

Tra pochi giorni dovremo dire addio al 2021 e salutare il nuovo anno, sperando che sia il migliore per tutti. E mentre si fanno bilanci in attesa di salutare l’anno che verrà, le Stelle del 2022 sono già al lavoro.

Seguendo le previsioni sull’Oroscopo del 2022 di Paolo Fox; scopriamo, segno per segno, cosa ci riserveranno le stelle e i pianeti per questo nuovo anno.

L’oroscopo del 2022 dell’Ariete

Cari amici dell’Ariete il 2022 si prospetta un anno molto produttivo dal punto di vista lavorativo.

Stagione da monitorare è la primavera, soprattutto maggio sarà un mese che porterà i nati del segno a fare e disfare molte cose. Il nuovo anno sarà tendenzialmente ricco di tantissime nuove opportunità di successo e aiuterà gli Ariete a raggiungere quegli obiettivi per cui hanno lavorato molto.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati dell’Ariete prevede anche un ritorno dell’amore, molti si sentono scarichi e non vedono grandi prospettive future, ma ci sarà una rinnovata voglia di tornare ad amare.

L’oroscopo del 2022 dei Toro

Anche i nati sotto il segno del Toro vedranno nel 2022 una rinnovata fortuna nel lavoro: tanti progetti rimasti in sospeso potranno finalmente trovare spazio per concretizzarsi.

Come per gli altri segni di terra, anche il Toro godrà della nuova quadratura di Venere e questo significa anche il ritorno dell’amore.

L’oroscopo di Paolo Fox del Toro per il 2022 è generoso anche per quanto riguarda l’amore. Chi è già in coppia potrebbe valutare un grane passo avanti come una convivenza, un figlio o un matrimonio, i single invece sentiranno voglia di tornare a mettersi in gioco.

L’oroscopo del 2022 dei Gemelli

Sembra che le stelle in quadratura generale spingano i segni nell’ambito del lavoro, infatti anche per i Gemelli sarà un 2022 segnato da successi in questo ambito.

Ci sono due mesi da tenere sott’occhio: marzo (negli ultimi giorni) e aprile, proprio in quell’arco temporale i nati del segno toccheranno con mano il frutto del duro lavoro insieme ad una grande positività.

L’oroscopo di Paolo Fox dei Gemelli per il 2022 non dimentica l’amore, sarà un anno di svolta anche per i sentimenti, i nati del segno che saranno accarezzati da una Venere più che positiva. Single e in coppia? Siate pronti ad essere travolti da un’ondata di passione.

L’oroscopo del 2022 dei Cancro

I nati sotto il segno del Cancro dovranno mantenere alta la concentrazione soprattutto nei primi mesi dell’anno nuovo. Niente di allarmante, le stelle consigliano di evitare di dare le cose per scontate, soprattutto in ambito lavorativo le stelle consigliano attenzione soprattutto nel rivedere eventuali accordi commerciali.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati del segno del Cancro parla anche d’amore, anche se, si sa, questo è un segno molto sensibile da questo punto di vista. Se siete in coppia ricordate di prestare le giuste attenzioni al partner.

L’oroscopo del 2022 dei Leone

Cari leoncini, le Stelle lo sanno, il 2021 è stato un anno davvero difficile sotto ogni fronte, siete stati pazienti e forse dovrete portare questa pazienza ancora nel 2022 che segnerà una sorta di rinascita per voi.

Il consiglio delle Stelle è la calma, soprattutto nei primi mesi dell’anno.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati del segno del Leone non dimentica l’amore, che chiede chiarezza per le coppie. Chi ha cercato di sistemare o inquadrare una situazione già negli anni scorsi, troverà finalmente un equilibrio. Ci saranno comunque molti momenti piacevoli e una forza rinnovatrice anche nei rapporti interpersonali.

L’oroscopo del 2022 dei Vergine

I nati sotto il segno della Vergine continuano a raccogliere i frutti di questi ultimi due anni di intenso lavoro. Il 2022 sarà un anno ricco di proposte invitanti ma che non sempre conterranno sostanza; l’anno prossimo potrebbe essere un anno davvero movimentato e non si escludono grandi cambiamenti su più fronti.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati del segno della Vergine non dimentica l’amore, già a partire dagli ultimi mesi del 2021, i nati del segno hanno sentito le carezze di Venere entrata in Capricorno. Ci sarà una quadratura interessante tanto per i single quanto per le coppie.

L’oroscopo del 2022 dei Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia vivranno un 2022 segnato da una sorta di resa dei conti. I Bilancia dovranno credere nei loro sogni e lottare fino in fondo per concretizzarli. Il lavoro potrebbe darvi grandi soddisfazioni e il mese più forte dell’anno sarà quello di maggio.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati del segno della Bilancia non saranno lasciati senza l’amore. Anche qui ci saranno momenti conflittuali ma intesi come lottare (anche in questo caso) per ciò in cui si crede. Sarà l’anno della verità e della chiarezza.

L’oroscopo del 2022 degli Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione vivranno una rinnovata positività in ambito lavorativo grazie a Giove che potrebbe portare a forti cambiamenti in ambito professionale. Dopo due anni segnati da forti restrizioni, la voglia di lasciarsi andare alle proprie passioni è tanta, le Stelle in questo senso sono favorevoli e prevedono un 2022 segnato dal tempo da dedicare alle cose che vi piacciono.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati del segno dello Scorpione prevede anche una forte attenzione alla famiglia. È vero che sarà un anno principalmente dedicato al lavoro ma non è da escludere che la spinta rinnovativa possa invadere anche la sfera dei sentimenti.

L’oroscopo del 2022 dei Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario avranno una seconda parte dell’anno molto interessante.

Ci saranno importanti cambiamenti, soprattutto intorno al mese di maggio, che coinvolgeranno principalmente l’ambito professionale. Il merito è tutto di Giove che tornerà favorevole e vi spingerà a fare ordine: un vero e proprio taglio con il passato.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati del segno del Sagittario vivranno un periodo particolare per quanto riguarda la sfera affettiva; sarà un anno, il 2022, nel quale dovrete fare i conti con il partner (se siete in coppia) e arrivare ad un punto che sia finale o di accordo.

L’oroscopo del 2022 dei Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno vivranno un 2022 segnato da un risveglio dei sensi e dell’amore. Il merito è tutto del transito di Venere che ha iniziato ad aprire uno spiraglio già negli ultimi mesi dell’anno. La quadratura positiva perdurerà fino a primavera quando tutto si concretizzerà. Attenti però, soprattutto se siete in coppia, a sfruttare questa benevolenza delle stelle per risolvere eventuali problemini di coppia.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati del segno del Capricorno avvertiranno questa influenza positiva anche nell’ambito lavorativo. Nel 2022 si apriranno nuove proposte e arriveranno grandi soddisfazioni.

L’oroscopo del 2022 degli Acquario

Il 2022 sarà un anno interessante per quanto riguarda la sfera dell’amore. Le Stelle preannunciano una rivoluzione sul piano affettivo tanto per i single quanto per le coppie. Ci saranno decisioni da prendere e non si esclude che qualcuno vorrà navigare verso nuovi orizzonti.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati del segno dell’Acquario prevede novità anche nell’ambito lavorativo. La parola chiave resta “pazienza” perché si tratterà di un percorso tutto work in progress che arriverà a concretizzarsi solo in autunno.

L’oroscopo del 2022 dei Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci vivranno un anno interessante dal punto di vista dei progetti lavorativi. Le Stelle sono promettenti e vi proteggeranno soprattutto nel mese di luglio, quando ci saranno sviluppi interessanti e raccomandano anche di non lasciare al caso nulla e cogliere al volo tutte le occasioni.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati del segno dei Pesci non dimentica però i sentimenti, si prospettano incontri stimolanti ed entusiasmanti già a partire dai primi mesi dell’anno.