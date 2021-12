2022 anno fortunato? Sì, ma solo per questi 4 segni zodiacali secondo Paolo Fox

Oroscopo

Paolo Fox parla del suo Oroscopo per l'anno nuovo che sarà in edicola con il Corriere. Ecco alcune previsioni, segno per segno, in vista dell'avvento del nuovo anno, il 2022

L’anno 2022 è alle porte e, anche questa volta, il famosissimo astrologo Paolo Fox ha diffuso in anticipo il suo Oroscopo, segno per segno, per l’anno nuovo. Per arrivare preparati al nuovo anno, alcune previsioni del famoso astrologo italiano, che comincia a informare i fan e non solo su quello che li aspetta in base alle stelle.

Oroscopo 2022: come evolverà la situazione per i 12 segni

L’ultimo periodo per molti ha visto aumentare ansia e stress. Secondo Paolo Fox, però, le stelle possono anche donare il supporto morale di cui ogni persona necessita: “L’astrologo, si occupa delle persone e l’oroscopo è sempre personale, però se in un anno difficile si ha un oroscopo difficile è più pesante affrontare il quotidiano.

Con le stelle favorevoli te la cavi meglio“, ha detto al Corriere.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

I segni e le previsioni per l’anno nuovo: la fortuna in vista dell’anno 2022

Alcuni dei segni zodiacali saranno protagonisti del nuovo anno e godranno in definitiva di molto successo, soprattutto per quanto riguarda la crescita personale.

Il passato non è sempre stato ottimo per molti dei segni, ma le stelle descrivono un futuro davvero radioso e avvincente per gran parte degli abitanti dello Zodiaco. Un esempio è il segno dell’Ariete che, stando alle parole di Fox, “Dopo un anno di transizione, inizia a centrare qualche successo. Il culmine sarà nel 2023 quando Giove transiterà definitivamente nel suo segno“. Anche Pesci, Gemelli e Cancro vivranno ottime emozioni, al contrario di Toro, Sagittario e Capricorno, che si troveranno a dover fare i conti con numerose sfide.

Amore e lavoro nell’oroscopo per il 2022

I sentimenti avranno la meglio in questo nuovo anno, ma non per forza saranno portatori di positivi periodi. Per alcuni segni, come Leone e Vergine, sarà utile cercare un proprio personale equilibrio all’interno della vita sentimentale e di coppia, senza gettarsi a capofitto verso l’ignoto. Ottima la situazione familiare per il segno dello Scorpione che “avrà molte occasioni da cogliere“. L’Acquario avrà finalmente la possibilità di dare un tocco di novità alla sua vita e, anche se con qualche difficoltà, riuscirà a liberarsi da qualsiasi tipo di influenza esterna con la sua genialità.