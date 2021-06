Oroscopo del 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale per l’anno 2021? Fatti consigliare su amore, lavoro, salute dalle letture degli astri di Paolo Fox. Leggi anche le previsioni di:

Oroscopo anno 2021 Ariete

Dopo una brutta serie di quasi due anni, addirittura dal 2019, finalmente gli astri di questo 2021 segnano una buonissima fase di recupero per voi amici dell’Ariete! A partire da febbraio numerosi pianeti importanti e benefici si susseguiranno nella vostra orbita celeste, continuando poi ad accompagnarvi per buonissima parte dell’anno!

La prima segna l’inizio di un periodo risolutivo per voi, che certamente potrà causarvi qualche dolore ma che vi aprirà anche alcune strade importanti. Neppure la fortuna vi mancherà, tutto quello che dovrete fare è rilassarvi e vedere quali opportunità vi verranno poste davanti!

Oroscopo anno 2021 Toro

Carissimi Toro, sta per aprirsi un 2021 all’insegna della conservazione per voi, tanto in amore, quanto sul lavoro e nei rapporti amicali.

Qualche scelta importante dovrete farla, principalmente sotto il piano lavorativo, e non dovrete farvi guidare dalle insicurezze.

Per voi febbraio rappresenterà un mese abbastanza difficoltoso e complesso, ma i mesi centrali saranno veramente al top della forma! Insomma, poco vi attende in questo anno, ma iniziate ad allacciarvi le cinture per il 2022!

Oroscopo anno 2021 Gemelli

Amici nati sotto i Gemelli, fin dai primissimi mesi dell’anno godrete di grandi occasioni di rivincita, dopo un 2020 abbastanza sottotono!

Da fine febbraio potrete contare su di un cielo all’insegna dei rinnovamenti, chiudendo senza battere ciglia qualsiasi cosa non vi soddisfi.

Insomma, sarà un 2021 all’insegna delle novità e delle direzioni che volete dare al vostro futuro! Questi movimenti astrali stimoleranno anche la vostra creatività, soprattutto se in tutti questi anni l’aveste un po’ sepolta a favore della praticità, fatene tesoro! Da agosto questa bella serie di mesi si interromperà, per poi recuperare prima della fine dell’anno.

Oroscopo anno 2021 Cancro

Preparatevi a dire addio quasi subito all’opposizione di Saturno, cari amici del Cancro.

Questo 2021 si aprirà, insomma, con un notevole peso in meno sulle vostre spalle, già abbastanza affaticate. Occhio ad aprile, che sembra essere un mese veramente triste e poco propizio per i sentimenti e l’amore.

Giugno e luglio, invece, sembrano essere i due mesi più fortunati dell’anno, rendendo di fatto l’estate un periodo veramente magico e sereno! Se doveste fare una scelta nella sfera lavorativa, cercate di tardarla fino a fine maggio, gli astri sanno più favorevoli!

Oroscopo anno 2021 Leone

Carissimi Leone, questo 2021 inizierà leggermente sottotono per voi, che sarete chiamati ad affrontare a viso aperto alcune persone e situazioni decisamente pesanti.

Cercate di liberarvi dei pesi che vi portate dietro prima dell’inizio della primavera, quando godrete di importanti influssi astrali!

Se non vale la pena combattere, tanto vale chiuderlo, non pensateci su troppo a lungo. Occhio, come ogni anno, alle vostre finanze, sapete essere dei veri spendaccioni per poi trovarvi a contare le monetine! Già in primavera, ma soprattutto nei mesi estivi, potrete tirare un bel respiro di sollievo e raggiungere alcuni importanti traguardi!

Oroscopo anno 2021 Vergine

Il 2020 per voi amici della Vergine si è concluso veramente bene, oltre ad essere stato un anno decisamente soddisfacente sotto alcuni punti di vista! Ora è arrivato, con il 2021, il momento di raccogliere tutti i frutti che avete piantato. Non sembra, quindi attendervi nulla di nuovo ed entusiasmante per i primi mesi, se non tante conferme dei successi già ottenuti!

Tra maggio e giugno sembrate dover affrontare una crisi particolarmente delicata, che causerà alcuni stravolgimenti nella vostra vita, forse non esattamente positivi o desiderati. Verso la fine dell’estate tutti i vostri dubbi dovrebbero sciogliersi, permettendovi di trascorrere gli ultimi mesi all’insegna della tranquillità.

Oroscopo anno 2021 Bilancia

Cari amici della Bilancia, già nei primi mesi di questo 2021 dovreste poter godere di un’ottima configurazione astrale, in grado di farvi riprendere completamente dalle fatiche del 2020. Verso fine marzo dovreste ricevere una buona notizia, che influenzerà il resto del vostro anno, in maniera abbastanza imprevedibile!

Maggio sembra volervi causare parecchi problemi e dubbi in merito alla vostra situazione sentimentale, e potreste trovarvi davanti ad una svolta di qualche tipo. L’anno, però, si chiuderà veramente in bellezza!

Oroscopo anno 2021 Scorpione

Voi nati sotto il segno dello Scorpione sembrate dover affrontare qualche difficoltà particolarmente marcata già nei primi giorni del 2021. Ma, seppur questo anno non inizi esattamente bene, se riuscirete a rialzarvi potrete ottenne qualsiasi cosa!

Ed effettivamente verso la fine di aprile la tendenza negativa sembra invertirsi leggermente, per migliorare drasticamente verso giugno. Infine, da ottobre alla fine dell’anno attraverserete un periodo di rinascita, forse lavorativa o forse amorosa, e non si può escludere che lascerete qualcosa dietro di voi per tuffarvi nel 2022 con il cuore leggero!

Oroscopo anno 2021 Sagittario

Siete pronti a lasciarvi definitivamente alle spalle questo brutto 2020, cari Sagittario? Molto bene, perché il 2021 sembra voler partire proprio alla grande! Aprile sarà un mese molto positivo per i sentimenti amorosi, soprattutto perché l’inizio di marzo presenterà parecchie turbolenze, anche abbastanza grosse e impegnative da affrontare.

Giugno vi vedrà nuovamente sbocciare, pronti ad affrontare un luglio adrenalinico e gratificante per il lavoro! Gli ultimi tre mesi dell’anno, poi, sembrano volervi permettere di guardare al vostro passato, sorridendo per quello che in soli 12 mesi avete superato ed ottenuto!

Oroscopo anno 2021 Capricorno

Amici del Capricorno, fate tesoro di quelle idee che vi sono rimaste dagli ultimi mesi del 2020 perché verso la fine di gennaio 2021 potrebbero tornarvi decisamente utili! Sarà anche importante fermarsi un attimo, per mettere un paio di punti qua e là, risolvendo definitivamente qualche inghippo in vista di un marzo veramente bello!

Come per molti altri segni e per la natura stessa, la primavera sarà un mese vivace e all’insegna delle novità e della rinascita. Buone occasioni sembrano arrivare soprattutto in amore verso gli ultimi mesi estivi, forse all’inizio di agosto. Occhio solo al lavoro, leggermente trascurato dagli astri del 2021.

Oroscopo anno 2021 Acquario

Carissimi Acquario, questo 2021 vuole mettere in risalto due delle caratteristiche principali del vostro segno, ovvero la costante ricerca di progresso e la dirompente volontà di evoluzione e mutamento. Numerose rivoluzioni sembrano esservi garantite nel corso di aprile e maggio, anche se alcune potreste inizialmente viverle come negative.

Molto bene per la sfera amorosa, che godrà del suo periodo migliore a febbraio, ma anche verso ottobre sembra piuttosto accentuata. Dopo alcuni mesi rivoluzionari, ma anche impegnativi, sarà doveroso un piccolo stacco, circa a fine autunno.

Oroscopo anno 2021 Pesci

Infine, amici dei Pesci, chiudete questa carrellata di anticipazioni per l’oroscopo del 2021, con alcuni mesi di fatiche amorose ad accogliervi nell’anno nuovo. Nulla di troppo lungo, verso maggio le cose dovrebbero migliorare notevolmente, per poi evolversi ancora a fine giugno!

Da lì, l’inizio dell’estate, dovrete iniziare ad impegnarvi sul serio, soprattutto in campo lavorativo, per cercare di concludere l’anno ottenendo un’importante gratificazione. Il 2022 sarà un importante anno, caratterizzato da grandi forze dirompenti e da un buonissimo recupero, questo, invece, sarà un anno fine a preparare il terreno per il vostro futuro!

