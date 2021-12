Oroscopo del 2022 di Branko. Fortuna, amore, progetti: tutte le previsioni per l’anno nuovo.

Oroscopo

L'Oroscopo per il 20222 secondo le previsioni dell'astrologo Branko, che in vista dell'inizio del nuovo anno annuncia cosa dicono le stelle per i vari segni dello zodiaco.

Potranno il cielo e le sue stelle svelarci qualcosa sul nuovo anno che è ormai alle porte? In molti credono all’oroscopo, altri si divertono a leggere le previsioni per poi dimenticarle poco dopo. Tutti però all’inizio dell’anno sono curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle. A tutte le loro domande sull’oroscopo del 2022 risponde Branko.

Oroscopo 2022 di Branko per i segni di Fuoco

Cosa dicono le stelle per Ariete, Leone e Sagittario, i segni di fuoco della ruota dello Zodiaco.

Ariete

Per il segno dell’Ariete, il 2022 sarà un anno di svolta e di novità. Sarete in grado di realizzare i vostri progetti riscoprendovi pieni di risorse.

Giove in opposizione fino a ottobre renderà l’anno non sempre facile. Occorreranno pazienza e determinazione, che arriveranno invece da Saturno, in Sagittario, fino al 20 dicembre.

Leone

Il Leone apre le porte alle passioni, il 2022 vi invita a goderne e a vivere a pieno il momento. Non è tutto, la geometria planetaria vi concede particolare fortuna anche dal punto di vista lavorativo. I vostri progetti, professionali e non, riscuoteranno molto successo.

Sagittario

Prudenza per il segno del Sagittario, nel 2022 saranno molti i dubbi e le incertezze. Talvolta esiterete anche dinanzi a proposte importanti.

Adottare un atteggiamento cauto potrebbe rivelarsi la scelta migliore. Non potete avere sempre tutto sotto controllo, c’è la possibilità che si verifichino cambiamenti indesiderati.

Oroscopo 2022 di Branko per i segni di Terra

Cosa dicono le stelle per Toro, Vergine e Capricorno, i segni di Terra dello Zodiaco.

Toro

Il 2022 sarà per voi Toro tutt’altro che facile, ma nel vostro vocabolario non figura la parola “resa”. Farete affidamento su Plutone che porterà con sé rinnovamento. Nettuno che vi guiderà in una profonda ricerca di ricchezza spirituale.

Per quanto riguarda l’amore, in Autunno arriveranno nuove conquiste, i pianeti lenti sapranno aiutarvi nel cambiare davvero la vostra vita.

Vergine

Nel nuovo anno, il segno della Vergine sarà costretto ad alzare la voce per farsi sentire. La ricerca della perfezione contraddistingue chi è nato sotto questo segno. Soprattutto quest’anno però questa tendenza potrebbe farvi perdere di vista le situazioni piacevoli che vi si presentano. Prestate dunque attenzione a chi vi circonda, cogliete la felicità.

Capricorno

Anno nuovo e nuova direzione per i nati sotto il segno del Capricorno. Sarà necessario prendere le misure con questo cambiamento e sarà necessario impiegarvi tempo.

A dicembre Saturno ritorna nel segno e questo avrà effetti molto positivi.

Oroscopo 2022 di Branko per i segni di Aria

Cosa dicono le stelle per Gemelli, Bilancia e Acquario, i segni di Aria dello Zodiaco.

Gemelli

Per voi del segno dei Gemelli, ha inizio l’anno della trasformazione. Questa avrà ripercussioni sulla vostra vita, anche a lungo termine. Nei primi mesi del 2022 Mercurio è instabile ma, ci sarà Nettuno a prendersi cura della vostra anima.

2022 anno fortunato? Sì, ma solo per questi 4 segni zodiacali secondo Paolo Fox.

Bilancia

Anche quest’anno Saturno vi è contro, Bilancia, ma riuscirete a tenergli testa.

Mercurio e Urano vi seguono e sostengono nel percorso, affinché possiate realizzare i vostri progetti. Molto bene anche nell’ambito delle finanze e dell’amore. Nei prossimi mesi si concretizzerà qualcosa che aspettavate da tanto.

Acquario

Il 2022 offre agli Acquario la possibilità di vivere una nuova fase di vita caratterizzata da novità e gioia. Portate il peso di preoccupazioni legate a beni materiali e dovrete impegnarvi per ristabilire l’ordine delle cose.

Oroscopo 2022 di Branko per i segni di Acqua

Cosa dicono le stelle per Cancro, Scorpione e Pesci, i segni di Acqua dello Zodiaco.

Cancro

Per voi del segno del Cancro, 2022 vuol dire fortuna! Attenzione però, ci sono cose che solo voi potete risolvere. Non temete, possiamo già assicurarvi che anche quest’anno Giove è pronto a supportarvi.

Scorpione

Quest’anno l’amore come la fortuna vi appartengono, cari amici nati sotto il segno dello Scorpione. In Primavera come in Estate potreste riscoprirvi più deboli. Ci sarà forse Marte a crearvi alcuni problemi, ma i pianeti lenti contribuiranno a portare positività.

Come sarà il nuovo anno 2022? Le previsioni segno per segno di Paolo Fox.

Pesci

Buone nuove per il segno dei Pesci. 2022 positivo sotto tutti i punti di vista, finalmente. Da ottobre occhi aperti, vi si presentano molte possibilità.