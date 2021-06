Oroscopo del 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale per l’anno 2021? Fatti consigliare su amore, lavoro, salute dalle letture degli astri di Simon & the Stars. Leggi anche le previsioni di:

Scopri anche cosa ti riservano gli astri per le giornate di oggi e domani!

L’oroscopo del 2021 di Simon & the Stars, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo anno 2021 Ariete

Amici dell’Ariete, il vostro 2021 sarà un anno molto importante, quasi completamente all’insegna dell’osare e del buttarsi, senza curarsi delle conseguenze! Sperimenterete una nuova serie di emozioni, impegnandovi in avventure uniche e scoprendo parti di voi stessi che non sapevate esistere!

L’inizio del nuovo anno sarà fondamentale per mettere in campo qualche progetto per il futuro, magari lasciandovi alle spalle un lavoro poco gratificante. Marzo e aprile saranno mesi di svolta per l’amore, mentre verso agosto aumenteranno le possibilità per voi single di incappare nell’amore eterno!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dell’Ariete

Oroscopo anno 2021 Toro

Carissimi nati Toro, questo anno nuovo vi vedrà attraversare un processo verso una nuova maturità, mentale ma anche relazionale!

Novità sono in arrivo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e nel caso non ne siate completamente soddisfatti. Febbraio segna un’importante svolta, anche se non è chiaro in che ambito, forse sarete voi a deciderlo. Una nuova volontà di sicurezze e stabilità amorosa vi spingerà, verso fine estate ad una scelta importante, sappiate valutare la situazione.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Toro

Oroscopo anno 2021 Gemelli

Il 2021 per voi amici dei Gemelli sarà all’insegna del viaggio, sia fisico che mentale e metaforico. Dopo un anno fermi in casa, ora è arrivato il momento di riappropriavi dei vostri spazi, ritagliandovene anche altri!

Aprile sarà un importante mese per decidere quale sia la vostra identità professionale, magari lasciandovi alle spalle un brutto lavoro poco gratificante! In amore sarete voi a condurre e plasmare le situazioni, per la quasi totalità dei 12 mesi. L’estate sarà un periodo tranquillo, attenti a riposarvi a dovere!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dei Gemelli

Oroscopo anno 2021 Cancro

Cari Cancro, i primi mesi di questo 2021 segneranno l’abbandono di Giove e Saturno dai vostri piani astrali, rendendovi di fatto più tranquilli e attenti a progettarvi un futuro costruttivo e sereno!

La primavera sarà un periodo di rinascita per tutti coloro che, volenti o nolenti, hanno dovuto chiudere alcuni capitoli della loro vita. Inizierà poi un florido periodo di trasformazione e metamorfosi, che dovrebbe accompagnarvi almeno fino a fine agosto. I progetti prenderanno forma, anche se non esattamente tutti e verso fine anno dovrebbe sbloccarsi una tediosa situazione finanziaria. Giugno è il mese dell’amore!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Cancro

Oroscopo anno 2021 Leone

Questo 2021, amici del Leone, per voi sarà un po’ lento ad ingranare, e sarà importante realizzare fin da subito che i fatti contano molto di più delle parole.

Febbraio vuole vedervi preparati e scattanti, da lì inizierà il periodo più florido e sereno per le varie sfere della vostra vita! Numerose e faticose lotte vi attendono, sia per quanto riguarda l’amore che per la sfera lavorativa, ma resistete fino a settembre o ottobre, verrete gratificati e premiati a dovere. L’estate sarà un periodo fantastico per tutti voi single del segno, dando poi il via ad una seconda parte dell’anno decisamente tranquilla e buona.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Leone

Oroscopo anno 2021 Vergine

Amici nati sotto il segno della Vergine, nei primi mesi di questo nuovo anno sarete chiamati a cambiare qualcosa della vostra carriera lavorativa, con una nuova routine che inizialmente vi lascerà un po’ confusi.

Riorganizzazione, questo sarà il motto del 2021, senza però dimenticare che in quei piani deve essere inserito anche lo svago e il tempo per voi stessi, oppure verso giugno dovrete affrontare un notevole problema di salute. Marzo è il mese delle tentazioni, mentre da qualche parte in autunno dovrete far fronte ad un grosso problema, forse economico.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo della Vergine

Oroscopo anno 2021 Bilancia

Carissimi Bilancia, il 2021 accenderà i riflettori sopra alla vostra testa, facendo diventare di fatto protagonisti di questo nuovo anno. Dopo 2 anni faticosi e decisamente impegnativi, ora le novità e le occasioni riempiranno la vostra vita! Febbraio sarà il mese più importante dell’anno nuovo, ma dovrete saper cogliere ed incanalare le possibilità che il destino vi mette davanti. Dall’estate le coppie sembrano poter iniziare a concretizzare qualche buon progetto, mentre il lavoro sembra essere segnato da una notevole voglia di indipendenza, soprattutto verso settembre!

Leggi giorno per giorno l’oroscopo della Bilancia

Oroscopo anno 2021 Scorpione

Il vostro bel 2021, cari amici dello Scorpione, sarà all’insegna dell’amore, che vi porterà verso importanti traguardi verso la metà dell’anno. È arrivato il momento di far ripartire tutti i vostri progetti, accantonati nel corso di un 2020 non esattamente sereno e solare. La necessità di fare le “radici”, stabilizzarvi e dare un punto di partenza concreto e preciso alle cose che avete in mente di realizzare. La primavera sarà risolutiva, sia per i problemi che sorgeranno nei primi mesi dell’anno che per alcune vecchie questioni irrisolte. Marzo donerà grandi opportunità a voi single.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dello Scorpione

Oroscopo anno 2021 Sagittario

Voi nati sotto il segno del Sagittario avrete, nel corso di questo 2021, una gran voglia di novità, soprattutto sul piano lavorativo e a partire da febbraio o marzo! Se volete ottenere qualcosa di più dalla vostra carriera, imparate a buttarvi e a chiedere le cose, che certamente non vi verranno mai offerte se non foste voi a far presente che le desiderate. Dopo l’estate potrete pensare ad un consistente investimento, mentre tra aprile e luglio vivrete il massimo dall’amore. Occhio alla salute, soprattutto nella seconda parte dell’anno e verso la fine dell’anno.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Sagittario

Oroscopo anno 2021 Capricorno

Amici del Capricorno, all’inizio di questo 2021 sarete tentate di lasciare nel 2020 l’armatura con cui vi siete difesi dagli ultimi colpi dell’anno passato, fatelo senza preoccupazioni! Sensibili e passionali, verso la metà di marzo aumenteranno notevolmente le vostre possibilità di conquista, oppure di rafforzamento di un amore già nato. Un nuovo talento, o uno riscoperto, vi permetteranno di attuare alcuni cambiamenti all’interno della vostra sfera lavorativa, soprattutto con il trascorrere dell’estate, ma occhio alle indecisioni e ai tentennamenti. Problemi economici in vista verso ottobre.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo del Capricorno

Oroscopo anno 2021 Acquario

Cari Acquario, il 2021 per voi è un anno di rinascita, come una farfalla che esce dal suo bozzolo in cui entrata come crisalide. Ma le trasformazioni non sono mai semplici e un’importante stanchezza potrebbe caratterizzare la vostra primavera. Febbraio mese fondamentale per le svolte amorose, sappiate sfruttarlo a dovere! Una nuova casa, città o vita vi attende, ma solamente a partire dalla seconda metà dell’anno. Occhio all’inizio dell’inverno, tendete ad essere particolarmente soggetti alle influenze stagionali.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dell’Aquario

Oroscopo anno 2021 Pesci

Infine, voi amici dei Pesci inizierete il vostro 2021 con una fase di stasi e tranquillità, che piano piano vi porterà verso alcune novità veramente entusiasmanti. In primavera sarete investiti da nuove opportunità che vi renderanno felici per aver atteso fino a quel momento. Occhio a non trascinarvi brutti dubbi o pensieri in estate, perché con il bel sole molte cose possono cambiare, ma anche farvi soffrire. Buona la salute per tutta la durata dell’anno, ma meglio coprirsi quando inizia a far freddo.

Leggi giorno per giorno l’oroscopo dei Pesci