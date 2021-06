Oroscopo del 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale per l’anno 2021? Fatti consigliare su amore, lavoro, salute dalle letture degli astri di Branko. Leggi anche le previsioni di:

L’oroscopo del 2021 di Branko, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo annuale 2021 Ariete

Amici dell’Ariete, il vostro 2021 sarà un anno pienissimo di eventi gratificanti e rinnovatori. I primi mesi dell’anno nuovo vi regaleranno una notevole creatività, coltivatela e portatevela dietro nei mesi successivi.

Sembrate, verso l’estate, poter essere interessati da qualche piccola complicazione a livello muscolare, che vi costringerà a letto per alcune settimane. Un anno fantastico per costruirvi un futuro amoroso veramente sereno!

Oroscopo annuale 2021 Toro

Carissimi nati sotto il Toro, una notevole aria di rinnovamento soffierà nel corso di tutti il vostro 2021! Dopo un brutto anno di stasi, fermi a casa, con l’anno nuovo vorrete sfruttare tutte le vostre notevoli ed impetuose energie! Una maggiore stabilità lavorativa vi rallegrerà dalla primavera in poi, spingendovi verso alcune decisioni che dovrete prendere a fine agosto.

Occhio solamente alla salute, perché un brutto calo sembra potervi attendere nella seconda metà dell’anno.

Oroscopo annuale 2021 Gemelli

I primi mesi del vostro 2021, cari Gemelli, sembrano volervi portare a prendere un paio di decisioni importanti per quanto riguarda la vostra posizione lavorativa. Verso aprile la situazione dovrebbe calmarsi e stabilizzarsi, spingendovi verso un bel futuro roseo! Prestate molta attenzione ai risparmi e alle spese, un grande imprevisto vi attende in estate e sarebbe meglio non arrivarci impreparati.

Situazioni interessanti per l’amore a fine anno.

Oroscopo annuale 2021 Cancro

Amici del Cancro, dimenticatevi tutti i problemi che il 2020 vi ha causato, l’anno nuovo vi investirà con delle rinnovate e buonissime opportunità, sappiatele però cogliere a dovere! Volete dare una svolta alla vostra vita? Tra marzo e maggio non statevene con le mani in mano perché saranno in assoluto i mesi più propizi. Importanti sfide vi attendono sicuramente, ma ne seguiranno anche delle buone gratificazioni.

Oroscopo annuale 2021 Leone

Basta con tutta questa fatica che il 2020 vi ha causato, carissimi Leone, l’arrivo dell’anno nuovo dev’essere accolto con l’impeto che caratterizza solo voi! La voglia di rompere gli schemi e uscire dalle routine fastidiose vi guiderà verso una primavera calma e rilassante. Occhio alle decisioni che prendete nel corso dell’estate, perché alcune potrebbero rivelarsi decisamente sbagliate. Attenzione anche alla salute e a fare un po’ di esercizio fisico.

Oroscopo annuale 2021 Vergine

Cari amici della Vergine, le redini di questo nuovo anno vi saranno consegnate direttamente in mano, sappiatele mantenere ben salde!

Sarete liberi di decidere dove direzionale i vostri sforzi, per raggiungere qualsiasi obbiettivo vi fissiate in testa. La metà dell’anno, però, vi causerà qualche sofferenza perché sarete chiamati ad affrontare una consistente mole di problemi. La salute fisica vi riserverà qualche problema verso l’inizio dell’inverno.

Oroscopo annuale 2021 Bilancia

Carissimi Bilancia, questo 2021 si configura come un anno da dedicare completamente al recupero, segnando anche qualche ripartenza importante in alcuni ambiti che l’anno scorso vi hanno lasciato l’amaro in bocca.

Prestate veramente molta attenzione alla salute, soprattutto verso giugno e luglio, dove qualche problema potrebbe anche rovinarvi completamente l’estate. Occhio anche alle decisioni, prendetele tutte prima di ottobre, o lasciate poi perdere.

Oroscopo annuale 2021 Scorpione

Voi amici nati sotto il segno dello Scorpione, dopo questo brutto 2020 è arrivato il momento di mettere la testa a posto! La serenità vi sarà garantita, soprattutto a partire da marzo o aprile, e ovviamente purché capita cosa possa rendervi sereni, impegnandovi per ottenerlo. Cercate di chiarire tutti i dubbi che si creano entrano l’estate, o il vostro umore per tutta la fine dell’anno ne risentirà parecchio.

Oroscopo annuale 2021 Sagittario

Il 2021 sembra essere un anno veramente bello e gratificante per voi carissimi Sagittario! I primi mesi saranno caratterizzati da alcune buonissime entrate economiche, grazie alle quali potrete stare tranquilli fino almeno a settembre o ottobre, ma non smettete mai di risparmiare. L’ultimo trimestre dell’anno sembra essere particolarmente impegnativo, ma sfonderete la porta del 2022 con un sorriso enorme!

Oroscopo annuale 2021 Capricorno

Amici del Capricorno, l’inizio del 2021 sarà all’insegna della realizzazione dei vostri piani migliori per il futuro! Impegnatevi a fondo, perché verso aprile sembrate dover affrontare un periodo leggermente complicato sotto quasi tutti i punti di vista, che si protrarrà abbasta a lungo con brutte e pesanti ripercussioni sul vostro futuro. Inizio dell’anno senza preoccupazioni per la salute, lieve calo estivo e poi tranquillità fino a dicembre!

Oroscopo annuale 2021 Acquario

Carissimi nati sotto l’Acquario il 2021 sarà un anno di novità, innovazioni e cambiamenti positivi per voi, ma dovrete attendere prima qualche mese, che scorrerà nella tranquillità e immobilità. Un buon senso di libertà caratterizzerà la vostra seconda parte dell’estate, gettandovi però poi in un periodo buio tra settembre e ottobre. Non sottovalutate neppure la cura sotto il profilo fisico, perché potreste pentirvene verso novembre.

Oroscopo annuale 2021 Pesci

Amici nati sotto i Pesci, il 2021 sarà un anno che vi riempirà di influssi positivi, fin dalle prime battute e per la quasi totalità dei 12 mesi! Com’è ovvio che sia, non significa che non attraverserete nessuna difficoltà o momento buio, ma in minori misura rispetto al 2020, fatto di problemi e sofferenze. Occhio ad alcune situazioni legali nel caso siate imprenditori, risolvetele prima dell’estate se possibile.

