Oroscopo 2022: le previsioni di Simon & the Stars segno per segno, Amore e lavoro

Il 2022 si avvicina. Cosa ha in serbo il nuovo anno? Simon & the Stars dà già delle previsioni in amore e lavoro sulle scelte, iniziative e decisioni che si dovranno affrontare nel nuovo anno.

Il 2021 è orma agli sgoccioli. Cosa aspettarsi dal nuovo anno è ancora un punto interrogativo. Ma Simon & the Stars dà un assaggio di quel che potrebbe accadere ad ognuno dei segni in amore e lavoro.

Ariete

Il segno dell’Ariete ha affrontato degli anni difficili, ma le cose sono in ripresa. Nel 2022 grandissimi miglioramenti con Giove nel segno: grandi occasioni soprattutto nella seconda metà del 2022. Quello del prossimo anno sarà un ciclo nuovo che si apre e che ti vedrà arrivarci più maturo.

I primi 4 mesi saranno di preparazione, e da maggio a ottobre Giove in Ariete cambierà tutto. Anno ricco in campo amoroso, ma un inizio di anno un po’ difficile (per le coppie forti nessun grave scossone). È l’anno giusto per tutte le coppie che sono state costrette a rimandare il loro matrimonio negli scorsi anni.

Toro

Nel lavoro il segno del Toro si ritrova ad affrontare un cambiamento positivo. Primi 4 mesi dell’anno con un occhio speciale alle persone che ti circondano per levarvi molte soddisfazioni. Il 2022 è il tuo anno riparatore ma che si prepara anche al grande inizio che sarà il tuo 2023.

L’amore migliora nel nuovo anno: i Toro sono prudenti ma questo anno vi permetterà di rimettere in campo molti progetti che avevate accantonato. Marzo è il mese più importante per capire da che parte andrà la vita di coppia e dare, magari, una svolta. Le coppie forti possono sentirsi al sicuro, non si faranno spaventare da nessuna discussione. I single saranno pronti a lasciarsi alle spalle le passate delusioni.

Gemelli

Gemelli, avete passato un anno, il 2021, di grandi vittorie e di grandi ritorni. Il 2022 prosegue come chiarito dal 2021, ma non solo, aumenta, alza la vostra asticella: una promozione oppure una nuova grande avventura.

Dovrete essere però duri e decisi: non disperdere energie e puntare gli occhi sull’obiettivo. Anche l’amore dovrà scegliere la propria strada: tempo di scelte o di chiedere risposte per la prima parte dell’anno. I Gemelli vogliono tutto e sono pronti per andare a prenderselo.

Cancro

Il 2022 prevede per il segno del Cancro un anno pieno di novità e cambiamenti che riporteranno al vertice gli affari. Tre anni che vi hanno visto in versione guerriero, ma ora siete pronti. Viaggi e grandi avventure per i primi mesi dell’anno; da maggio Giove entra nella casa della carriera e ora l’anno diventa decisivo.

Anno importante per l’amore: Venere resta in opposizione fino a marzo, con qualche contrato che potrebbe infastidirvi nel campo del cuore.

Leone

Il segno del Leone ha passato un 2021 difficile, molto difficile, ma ha riacceso la vostra scintilla. Ora è più forte, anche se anche questo sarà un anno di passaggio ma sulla forte andata nata su quello appena trascorso. La sfera lavorativa verrà scombussolata perché avete voglia di cambiare ed è questo il momento giusto.

Quello passato è stato un anno difficile anche nel campo dell’amore, nella prima parte del 2022 ci saranno ancora degli strascichi, ma bisogna scegliere che battaglie combattere. Le coppie vedranno un anno più sereno.

Vergine

Il segno della Vergine dovrà portare pazienza. Il 2021 è stato un anno di revisione soprattutto degli impegni e la scia proseguirà nel 2022 mettendovi di fronte a molte verifiche. Sul lavoro è il momento di mettere in evidenza quello che desiderate e i vostri riconoscimenti personali; qualcuno invece potrebbe passare ad un part time per coltivare altri aspetti della vita.

I rapporti forti sono pronti al matrimonio, con una Venere a favore. Aprile sarà il mese più difficile, ma Gennaio Febbraio e Giugno vi sorrideranno anche e soprattutto ai single.

Bilancia

La Bilancia ha imparato tanto, senza farsi condizionare dalle esigenze degli altri. Nei primi mesi ci sarà assestarsi, ma da maggio è il momento di prendere in mano la situazione e condurla dove volete. Potete pensare di non essere pronti, ma è il momento di lanciarvi. Nessun pelo sulla lingua nemmeno in amore e questa volta i nati sotto il segno della Bilancia sono pronti a dirlo. I rapporti si possono chiudere e maggio sarà il momento fondamentale per ogni coppia.

Scorpione

Il 2021 è stato difficile, vero Scorpione? Il 2022 dovrà ricostruire il concetto di casa, ritrovare una propria dimensione e riconsolidare la famiglia. Da metà maggio lavorerete più correttamente per stabilire i cambiamenti da fare e metterli in pratica; novembre e dicembre sarà effettivamente la messa in pratica di tutto quello che avete deciso. Il 2022 vi aiuterà a rimettere in sesto il dialogo di coppia. Il peggio è passato comunque, ma mettete tutto sul tavolo e affrontate le cose lasciate in sospeso.

Sagittario

Per il segno del Sagittario sono stati anni di lotta per riconquistare quello che era loro. Il 2022 e 2023 avranno una continuità sotto il segno di Giove a favore. Gestioni da gestire nella prima parte dell’anno per quanto riguarda un immobile. C’è molto da costruire per il Sagittario nei primi mesi del nuovo anno e per i più giovani anche di andare a vivere da soli. Il 2022 è un anno di grande costruzione per le coppie che seguirà fino all’anno successivo. Molte coppie riscopriranno la loro intimità.

Capricorno

Capricorno, nei primi mesi dall’anno si può chiedere di più, da maggio le cose potrebbero farsi più difficili e il lavoro potrebbe portarvi a guardare altrove. Sarete comunque preparati, i primi mesi dall’anno vi porteranno a quel momento con le idee ben chiare per darvi le alternative di cui avete bisogno. Anno molto importante per l’amore: alcuni torneranno all’amore e altri vedranno un grande salto di qualità.

Acquario

Per l’Acquario sarà ancora ora di pulizie, fare chiarezza, cambiare gli assetti. Non prendete troppi impegni, meglio più chiarezza e vi servirà tempo per inserirvi in nuovi ambienti. Il 2022 sarà il segno delle persone attive, con grandi possibilità dopo i primi mesi. Chiarezza in amore e la capacità di mettere in pratica quello che si dice con una seconda parte dell’anno con la maggiore possibilità di conoscere persone nuove.

Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci sarà il momento di lasciarsi alle spalle la routine. Per alcuni sarà il momento di vestire una pelle diversa in ambito lavorativo, o persino di cambiare decisamente rotta o andare in pensione. I single si lasciano tutto alle spalle e hanno grandi possibilità di fare nuovi incontri soprattutto nei primi mesi dell’anno. Le nuove persone che incontrerete vi aiuteranno a rinascere.