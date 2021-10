Oroscopo autunno 2021: le previsioni di Paolo Fox segno per segno, amore, lavoro e salute

Oroscopo

Scopri l'oroscopo dell’autunno 2021. Amore, lavoro, salute, benessere e tanto altro ancora, segno per segno in base alle previsioni di Paolo Fox

Oroscopo autunnale del 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale per l’autunno del 2021? Fatti consigliare su amore, lavoro, salute dalle letture degli astri di Paolo Fox, riportate nel suo libro Oroscopo 2021 per i giorni che vanno da mercoledì 22 settembre a martedì 21 dicembre.

Oroscopo autunnale 2021 Ariete

Carissimi Ariete, questi mesi autunnali sembrano essere parecchio intensi e pregni di situazioni, talvolta buone, altre volte negative. Dei piccoli turbamenti, però, continueranno ad interessare sia la vita amorosa che quella lavorativa, spingendovi a delle importanti riflessioni per capire cosa sia necessario che vi lasciate alle spalle. Ottobre, tra tutti, sembra il mese più complicato.

Oroscopo autunnale 2021 Toro

Nel corso di questi mesi autunnali, secondo le letture degli astri di Paolo Fox, sembrate poter ricevere delle importanti novità lavorative, quasi sicuramente comunque prima dell’anno nuovo, cari amici del Toro!

Contratti, progetti e piani si sbloccheranno e procederanno velocissimi! Cercate solo di non forzare troppo i tempi, e soprattutto tra ottobre e novembre rimboccatevi le maniche.

Oroscopo autunnale 2021 Gemelli

Amici dei Gemelli, entro la fine di questo 2021, magari proprio in questi mesi autunnali, sembra necessario che chiudiate alcune di quelle questioni rimaste in sospeso dall’estate.

Un obbiettivo sarà raggiunto, anche se non è chiare quale sia esattamente, ma dovrete evitare qualsiasi tipo di polemica o litigio lavorativo. Tra ottobre e dicembre dovrete prendere un’importante decisione.

Oroscopo autunnale 2021 Cancro

Si tratta di un autunno importante per voi amici nati sotto il segno del Cancro, secondo le letture per i mesi autunnali di Paolo Fox! Dovrete, probabilmente, soffrire un po’ ma è il momento di chiudere un po’ di quei rapporti che non vi fanno stare assolutamente bene.

Lasciatevi alle spalle pesi, zavorre e tutto ciò che non vi dona nulla, dovete decollare necessariamente entro l’inizio del 2022.

Oroscopo autunnale 2021 Leone

Cari Leone, questi mesi autunnali non sembrano essere particolarmente gratificanti per la sfera lavorativa, anche se verso dicembre godrete di un cielo veramente meraviglioso per questo campo! Impegnatevi perché sul posto di lavoro qualcuno non sembra ancora fidarsi di voi o delle vostre capacità, dimostrategli che si sbaglia! Da ottobre fase di crescita importante per l’amore!

Oroscopo autunnale 2021 Vergine

I primi mesi di questo autunno non sembrano essere particolarmente favorevoli per voi, amici della Vergine, con delle brutte delusioni sul posto di lavoro ad attendervi. Delle importanti novità, però, vi saranno riservate dagli astri a novembre! Durante ottobre sarà importate non trascurare l’amore o il partner o le incomprensioni e i litigi saranno veramente molti. Dicembre ottimo per i rapporti!

Oroscopo autunnale 2021 Bilancia

Le letture degli astri per i mesi autunnali di Paolo Fox sembrano vedervi ricoperti di una notevole fortuna nei primi mesi, cari nati sotto la Bilancia!

Sul lavoro ecco che sembrate poter essere gratificati da delle importanti e vantaggiose novità lavorative, non mancate di impegnarvi e darvi da fare! Occhio solo alle economie domestiche e alle spese, almeno fino a metà novembre.

Oroscopo autunnale 2021 Scorpione

Amici dello Scorpione, nel corso delle prime settimane di questo autunno 2021 sembra che dobbiate evitare il più possibile gli investimenti e le spese azzardate perché non sembrate essere fortunati. L’amore, dopo alcune piccole difficoltà ad inizio ottobre, verso novembre tornerà ad essere importante, migliorando progressivamente fino a farvi ottenere delle importanti novità!

Oroscopo autunnale 2021 Sagittario

Questo autunno, secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox sembra iniziare con i migliori auspici per voi carissimi Sagittario! Verso metà ottobre sembra che possiate ricevere delle buone proposte lavorative, magari nuove responsabilità, e guadagni, oppure proprio un nuovo lavoro! Verso novembre se la vostra relazione fosse in crisi, allora occhio che potreste dover dire addio.

Oroscopo autunnale 2021 Capricorno

Carissimi Capricorno, questi mesi autunnali non inizieranno certamente nel migliore dei modi per voi, riempiendovi di voglia di lasciar perdere tutto, dal lavoro, all’amore. Tenete duro però, evitatelo e vedrete che il 2022 vi stravolgerà la vita, già dai primissimi giorni di gennaio! Non dimenticate mai le vostre ambizioni e volontà, è importante tenerle a mente soprattutto quando il cielo è opposto.

Oroscopo autunnale 2021 Acquario

Il vostro autunno, almeno stando alle letture degli astri fatte da Paolo Fox, sembra essere piuttosto tranquillo, senza grandi stravolgimenti a rovinarvi la vita, cari Acquario! Alcune discussioni, però, potrebbero sorgere nella sfera famigliare, legate ad una questione economica decisamente spinosa, verso metà novembre. Piccole, buone, occasioni lavorative, ma anche sentimentali per voi single!

Oroscopo autunnale 2021 Pesci

Amici dei Pesci, infine, voi sembrate dover cercare di riemergere da tutte le difficoltà di un’estate veramente poco positiva, ma per riuscirci sarà necessario attendere e pazientare almeno fin dopo la metà di ottobre. Fino ad allora evitate di rovinare drasticamente qualsiasi vostro campo, tenendo sempre a bada il nervosismo. Fino a metà dicembre, poi, tutto sembra essere positivo!

