Storia di una famiglia perbene anticipazioni: la nuova fiction di Canale 5 al via mercoledì 3 novembre

Una nuova fiction arriva a fare compagnia al pubblico nei mercoledì di Canale5. Scopri la trama del primo episodio di Storia di una famiglia per bene.

Una nuova fiction debutta su Canale5 nel primo mercoledì del mese di novembre prendendo il posto di un altro progetto del canale rivelatosi campione degli ascolti come Luce dei tuoi occhi. Torna sugli schermi del canale proprio Giuseppe Zeno, protagonista di entrambe le fiction, al fianco dell’apprezzata Simona Cavallari nei panni del padre della protagonista di Storia di una famiglia perbene, la fiction che racconterà la difficile storia d’amore tra due giovani che si troveranno contro le loro rispettive famiglie anche a distanza di molto tempo. La trama della prima puntata di Storia di una famiglia perbene che va in onda su Canale5 mercoledì 3 novembre 2021.

Storia di una famiglia perbene: la prima puntata in onda mercoledì 3 novembre su Canale5

La fiction dal titolo Storia di una famiglia perbene va in onda per la prima volta su Canale5 mercoledì 3 novembre 2021, quando porterà sul piccolo schermo alcuni amati attori della nostra televisione oltre all’apprezzato Giuseppe Zeno nei panni del capofamiglia Antonio.

Nel primo episodio in onda a partire dalle ore 21:30 circa ci saranno al suo fianco i due protagonisti della storia interpretati da Federica Torchetti e Carmine Buschini, nella versione adulta dei personaggi che si reincontrano dopo svariati anni, oltre a Simona Cavallari che interpreta la moglie di Antonio ed infine anche Vanni Bramati nei panni del temuto Don Nicola.

Quello in onda questo mercoledì sarà il primo di 4 appuntamenti in prima serata in quello che ormai è diventato il giorno prediletto delle fiction di casa Mediaset.

Storia di una famiglia perbene: la trama del primo episodio

La prima puntata della fiction ci presenterà la storia e darà il via alla trama.

Innanzitutto conoscere i genitori dei due giovani che contro il volere delle proprie famiglie cercheranno di vivere il grande amore che li lega. Maria è figlia di Antonio, pescatore padre padrone che impone a tutti i componenti della sua famiglia il suo unico e solo volere, e di Teresa, una donna che troppe volte in vita sua ha subito il volere di quest’uomo. Mentre Michele ci viene mostrato invece come il figlio di un boss della zona, ammanicato nella mafia locale come contrabbandiere e trafficante.

I due giovani per vivere il loro amore travolgente avranno bisogno di fuggire dalle loro famiglie e scapperanno da quelle due realtà che sono sempre state l’una contro l’altra e che stanno impedendo con le tutte le loro forze il loro amore.