Bianca Guaccero contro i giornalisti per le voci su Detto Fatto: “Cercate lo scoop”. La Marcuzzi si scusa

TV e Spettacolo

Negli ultimi giorni era circolata la notizia della prossima chiusura del programma Detto Fatto, attualmente condotto da Bianca Guaccero che non ci sta. La conduttrice si è scagliata contro i giornalisti, sui suoi social, accusandoli di cercare solo uno scoop di cui parlare senza verifiche fondate. Anche Alessia Marcuzzi avrebbe chiesto scusa alla Guaccero.

Il post di Bianca Guaccero e le scuse di Alessia Marcuzzi

Ultimamente sono circolate le voci sulla sostituzione del programma Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero a favore di un format tutto nuovo con la conduzione di Alessia Marcuzzi e la regia di Michele Guardì.

Ma lo scoop non è stato preso bene dalla Guaccero che ha scritto in lungo post sui social, rilanciato da Oggi e da Nuovo, prendendosela con i giornalisti.

“E adesso parlo io… e stavolta lo faccio sul serio… in queste ultime settimane ho letto veramente di tutto in rete… notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo – si riferisce ad Alessia Marcuzzi, – mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti… scuse non dovute vista la “penna allegra e fantasiosa” di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop… una ricerca che il più il delle volte li traghetta su mondi che non esistono“.

Poi ha continuato: “Ci avete scritto di tutto… e questo succede ahimè quando non si hanno validi argomenti… siccome mi sono sempre esposta in prima linea, non mancherò di farlo anche in questa occasione… il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete”.

Bianca Guaccero e le voci su Detto Fatto: le parole ai giornalisti

Bianca Guaccero ha difeso bene le sue ragioni, ma non ha perdonato i giornalisti.

“Ciò che vi chiedo cari amici giornalisti è di darvi pace, e smetterla di prendervela con chi fa il suo lavoro con onestà ed entusiasmo[…] Invece di scrivere sempre “notizie disastrose” con titoli altrettanto sensazionalistici, per prendervi qualche “like” in più, provate a sottolineare qualche volta anche il bene… sì il bene… e soprattutto la verità… provate a spostare il punto di vista”.

La conduttrice poi ha concluso il suo sfogo così: “E provate a pensare almeno un secondo, che le parole hanno un peso… e che dietro un programma, c’è tanta gente che lavora, ci sono tante storie, tante sensibilità.

”