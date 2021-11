Franca Leosini su Rai3: in onda la prima puntata di Che fine ha fatto Baby Jane? sul caso di Filippo Addamo

Programmi TV

Franca Leossini torna in televisione per raccontare cosa ne è stato di alcuni protagonisti della cronaca nera del passato, mettendosi di fronte a loro dopo aver scontato la loro lunga pena.

L’apprezzatissima Franca Leosini, storica ideatrice e conduttrice di Storie maledette, è pronta a dare il via su Rai3 al racconto di cosa ne è stato dei protagonisti del suo iconico programma a distanza di tantissimo tempo. Giovedì 4 novembre 2021 va in onda la prima puntata di Che fine ha fatto Baby Jane? a partire dalle ore 21:20 circa, dove sarà raccontata la storia di Filippo Addamo, che fu il giovane protagonista di un fatto di cronaca nera di 21 anni fa. Tutto quello che c’è da sapere sul primo appuntamento con Franca Leosini e Che fine ha fatto Baby Jane?.

Che fine ha fatto Baby Jane?

: il primo appuntamento in onda giovedì 4 novembre

Rai3 è da sempre la casa del racconto della cronaca nera e dei suoi protagonisti, per la soddisfazione dei fidelizzati telespettatori. Il pubblico del canale oggi giovedì 4 novembre 2021 avrà l’occasione di poter guardare un nuovo programma che ha intenzione non solo di raccontare i fatti più atroci e cupi della nostra storia recente ma anche i protagonisti di quegli atti a distanza di tanto tempo e dopo che gli stessi hanno scontato la loro lunga pena.

Che fine ha fatto Baby Jane? è il nuovo programma condotto da Franca Leosini, amatissima conduttrice della rete, che torna in due appuntamenti esclusivi il 4 ed l’11 novembre 2021. L’intento è quello di raccontare con una nuova chiave di lettura alcuni casi di cronaca nera nostrana, proponendo una intervista ai protagonisti delle storie raccontate 20 anni fa in Storie Maledette che hanno ormai scontato la loro lunga pena.

Che fine ha fatto Baby Jane?: di cosa parlerà il primo appuntamento in onda giovedì 4 novembre

Franca Leosini in occasione della prima puntata affronterà la storia di Filippo Addamo, incontrato per la prima volta 17 anni fa per il programma Storie Maledette.

Allora lui era nel penitenziario Bicocca di Catania a seguito della condanna dopo l’uccisione di sua madre Rosa “con un colpo di pistola alla nuca“, come ricorda la Rai per presentare la puntata di oggi. La prima puntata di Che fine ha fatto Baby Jane? racconterà la sua storia ed esperienza dopo la scarcerazione del giugno 2019.