Roberto Lipari e Sergio Friscia, i nuovi conduttori di Striscia la Notizia: “È stato un colpo di fulmine”

TV e Spettacolo

Dal 3 novembre Roberto Lipari e Sergio Friscia sono i nuovi conduttori di Striscia la Notizia, programma televisivo trasmesso su Canale 5. Il loro debutto al timone del tg satirico di Canale 5 coincide con la fine della conduzione dell’inedita coppia formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Roberto Lipari e Sergio Friscia a Striscia la notizia: la confessione sul loro incontro

Roberto Lipari e Sergio Friscia sono i nuovi conduttori di Striscia la notizia.

Recentemente, durante un’intervista a TV sorrisi e canzoni, Roberto Lipari ha confessato di essere legato al collega da un’importante rapporto di amicizia. “Ci siamo incontrati sul set di Tuttapposto, tra di noi è stato un colpo di fulmine” ha dichiarato. “Con lui mi sento sempre come quei ragazzi che fanno i cretini e sono sempre all’ultimo banco” ha aggiunto ironicamente.

Nei giorni scorsi, ai nuovi conduttori di Striscia la Notizia, è arrivato un messaggio speciale da parte di Ficarra e Picone.” Ci hanno detto di divertirci e di viverla come se non stessimo lavorando. Se nella metafora della classe loro sono i presidi, speriamo di non andare a prenderci la nota dal preside!

” si sono augurati i due conduttori.

Chi sono Roberto Lipari e Sergio Friscia conduttori di Striscia la notizia

Roberto Lipari e Sergio Friscia sono due comici e showman palermitani, inviati di Striscia la Notizia da qualche anno. Friscia ha 50 anni e lavora sotto i riflettori dal 1990, inizia la sua carriera conducendo programmi comici su emittenti televisive locali siciliane. Lipari, invece, è nato nel 1990 e diventa noto al pubblico televisivo nel 2016, quando vince Eccezionale veramente su La7.

Per loro è arrivato il momento di sfoggiare dietro il bancone di Striscia la notizia, il tg satirico creato da Antonio Ricci nel 1988.

Dal 3 novembre all’11 dicembre 2021 sono loro i nuovi conduttori del programma, sostituendo Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Diventerà la loro missione riuscire ad intrattenere milioni di telespettatori italiani.