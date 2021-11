Quelli che…: la quarta puntata in onda su Rai2 oggi giovedì 4 novembre 2021

Programmi TV

Tornano in prima serata su Rai2 Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu con la conduzione della quarta puntata del nuovo late show in onda eccezionalmente di giovedì.

Cambio di programmazione importante per il nuovo scanzonato show di Rai2 che per la prima volta passa al giovedì. Si era già anticipato qualcosa nei giorni scorsi ed oggi è tempo per il programma di affrontare la quarta puntata stagionale come sempre condotta da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La nuova edizione del programma stava faticando a conquistare il pubblico con la sua nuova chiave estesa ed in prima serata, proponendo un format fresco e divertente questa volta nelle vesti di un vero e proprio late show. Quelli che il lunedì torna per il quarto appuntamento giovedì 4 novembre 2021 con tanti volti noti del programma e svariati ospiti vip che saranno in studio per prestarsi alle succose gag dei conduttori.

Quelli che il lunedì: la quarta puntata in onda giovedì 4 novembre 2021

Gli appassionati del format di Quelli che… possono tornare a gustarsi il rivisitato format di Rai2 nella quarta puntata dello show che torna per fare compagnia al pubblico della rete in un giorno differente da quello degli appuntamenti passati. La quarta puntata dello show andrà infatti in onda giovedì 4 novembre 2021 a partire dalle ore 21:30 sempre su Rai2 con la sua rivisitata formula condita come sempre dai tanti spunti comici a commento dell’attualità italiana e non solo.

Quelli che il lunedì sarà condotto dal confermatissimo trio formato da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che al suo fianco ritrova i siparietti no sense di Enrico Lucci, le imitazioni di Ubaldo Pantani, gli interventi social di Melissa Greta Marchetto e tanto altro ancora . Come sempre presente anche il comico esilarante Maicol Dubbio che con i suoi interventi basati sui giochi linguistici farà divertire il pubblico presente in studio e quello a casa.

Quelli che il lunedì: gli ospiti della quarta puntata

Quelli che il lunedì torna giovedì 4 novembre 2021 in compagnia di tutta la sua folta squadra al seguito e con l’interessante aggiunta di alcuni graditi ospiti. Tornerà in trasmissione la comica Barbara Foria per far ridere il pubblico mentre cercheranno di farlo ballare Federico Rossi ed Ana Mena, che canteranno il loro ultimo successo musicale e si presteranno ai divertenti siparietti dei 3 conduttori.