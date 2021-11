Alex Belli difeso dal suo staff dopo la frase su Manuel Bortuzzo: “Alex ha un fratello con disabilità”

Grande Fratello

Non si placano le polemiche su Alex Belli e la battuta di cattivo gusto indirizzata al coinquilino Manuel Bortuzzo. L’attore, concorrente del GF Vip, è finito nell’occhio del ciclone ricevendo anche la durissima risposta social da parte del padre del giovane nuotatore. Ma a difenderlo dalle accuse ci pensa il suo staff che, sul profilo Instagram dell’attore, spiega come Belli abbia un fratello con disabilità.

Alex Belli difeso dal suo staff dopo la battutaccia su Manuel Bortuzzo

Alex Belli nelle ultime ore è finito nella polemica al Grande Fratello Vip, per aver fatto ironia sulla condizione di Manuel Bortuzzo indirizzandogli una battuta di pessimo gusto.

Se da più parti l’attore ha ricevuto attacchi e accuse, in suo sostegno è accorso il suo staff che, nel corso della sua permanenza a Cinecittà, sta prendendo in gestione i suoi canali social. E proprio da Instagram arrivano le difese all’attore.

“Per chi non lo sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali“: con queste parole lo staff di Alex Belli lo difende a spada tratta, ricordando come l’attore abbia un fratello con disabilità e l’abbia sempre supportato in ogni modo.

In un altra Instagram story lo staff ammette l’errore dell’attore, ma spiega: “Alex ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel far web“.

Alex Belli nella bufera al GF Vip: il web invoca l’immediata squalifica

La contro-risposta dello staff di Alex Belli arriva dopo ore caldissime sul fronte delle polemiche. L’attore è stato tacciato di perfidia e insensibilità per la battutaccia su Manuel Bortuzzo e, nelle ultime ore, è arrivata anche la dura replica del padre del nuotatore, che ha difeso il figlio e attaccato Belli.

Sui social è imperversata la tempesta delle polemiche, con il web che ha chiesto a gran voce l’immediata squalifica di Alex Belli dal gioco. Una battuta che meriterebbe di essere sanzionata per la poca sensibilità e l’ironia con la quale è stata pronunciata.

Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini affronterà sicuramente la spinosa vicenda: arriveranno provvedimenti nei confronti dell’attore?

Squalifica per Alex Belli, non si può accettare quella battutina squallida nei confronti di Manuel.#GFVIP — party bombo 🎉 (@26yearsgold) November 3, 2021