Canale5 pensa già alla notte di Capodanno: quali saranno i piani della rete? Gli ultimi rumors

Programmi TV

Il tempo passa, giorno dopo giorno, e la fine dell’anno si avvicina a grandi passi e di conseguenza anche le reti televisive iniziano a pensare al da farsi, per regalare al pubblico un grande evento che li possa tenere attaccati alla televisione. Non è da meno Canale5 che nelle ultime ore è finita al centro di alcuni rumors per quanto riguarda l’organizzazione dell’evento che accompagnerà il pubblico nel 2022.

Il Capodanno su Canale5: i ragionamenti della rete

Intorno a Canale 5 c’è grande incertezza e anche molta aspettativa soprattutto per quanto riguarda la programmazione della notte di Capodanno, quella che accompagna i telespettatori dal vecchio al nuovo anno, che da sempre rappresenta per le reti televisive un appuntamento unico.

E Canale 5 non è da meno rispetto alle altre reti, che da sempre si impegna a fornire la giusta alternativa alla proposta di Rai1.

Lo scorso anno l’evento è stato purtroppo condizionato dalle vicissitudini legate alla pandemia di Covid-19 che hanno fatto si che la scelta della rete ammiraglia di Mediaset ricadesse su di un appuntamento speciale con il Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini che accompagnò i telespettatori nel nuovo anno.

Il Capodanno su Canale5: ritorno al passato o seconda chance per il GF Vip?

Il canale ed i vertici si stanno interrogando per bene sul da farsi per la serata evento che porterà i telespettatori nel 2022 e stando alle indiscrezioni che circolano in rete, quelle del sito davidemaggio.it, la scelta ancora non è stata presa anche se si sta facendo fortemente strada l’intenzione di organizzare un nuovo evento in piazza a Bari come quelli che sembrano ormai lontani un secolo.

Non sembrano però esserci ancora delle certezze a riguardo, con il Grande Fratello Vip che appare ancora fortemente in corsa per via delle ovvie difficoltà che porterebbe organizzare un evento simile.

Staremo a vedere.