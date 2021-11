Delia Duran contro Soleil Sorge, la moglie di Alex Belli attacca la ragazza in diretta: “Sei una gatta morta”

Grande Fratello

Delia Duran fa il suo ingresso al Grande Fratello Vip per un confronto a tre con Soleil Sorge e il marito Alex Belli. La modella si è detta infastidita e delusa per il progressivo avvicinamento dei due coinquilini, con tanto di abbracci e baci, e a Cinecittà va in scena un iniziale scontro proprio con Soleil. La concorrente viene tacciata di essere “una gatta morta“ e di mancanza di rispetto.

Delia Duran e Soleil Sorge: primo confronto in passerella

Dopo l’avvicinamento tra Soleil Sorge e Alex Belli, Delia Duran è pronta a dire la sua.

La moglie dell’attore, in passerella, si ritrova faccia a faccia con Soleil alla quale non risparmia aspre critiche per il suo avvicinamento sempre più palese al marito. Delia Duran introduce subito il confronto in maniera piuttosto piccata: “Sei entrata nella Casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. E sono convinta che l’amicizia tra uomo e donna ci sia, ma dall’amicizia al tuo comportamento c’è davvero un abisso. (…) Io non ci credevo, tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex… ricordati che io sono fuori.

Il tuo comportamento mi ha tanto ferito: lui è un uomo sposato e dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Io sono a casa, sento, vedo e ascolto tutto quello che voi fate. Secondo me ti devi vergognare veramente“.

Soleil Sorge inizialmente si scusa con la modella, per poi tornare a parlare del rapporto con Alex come di un’amicizia: “A prescindere da tutto ti chiedo veramente scusa se qualcosa possa averti ferito in qualche modo. Io e Alex qui dentro abbiamo legato tanto, viviamo tutto in maniera esponenziale. Ci siamo trovati in amicizia a condividere cose a livello umano.

Mi spiace che dici a me di vergognarmi, perché le cose le abbiamo fatte in due“.

Delia Duran attacca Soleil Sorge: “Sei una gatta morta“

Delia Duran attacca nuovamente Soleil Sorge, accusandola di essersi avvicinata ad Alex Belli e rivolgendole un forte epiteto: “In un gioco è la donna alla fine a fermare l’uomo. Ricordati che l’uomo arriva finché la donna lo consente. Tu sei una donna che finalmente si è svelata per quello che sei: sei una gatta morta. Perché prima dici solidarietà per le donne, ma non porti rispetto e sei tu a provocarlo“.

Soleil Sorge parla di fraintendimenti: “Non c’è alcun motivo per avere questa gelosia.

Il sentimento che stai provando in questo momento non è così, dalle cose che hai visto è stato frainteso“. Il confronto è tesissimo e, tornata in salone, Soleil Sorge racconta ad un ignaro Alex Belli quanto accaduto in passerella.