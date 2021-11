L’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, ha rilasciato dichiarazioni shock: “Aggressivo, menefreghista”

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip6 sta intrattenendo il pubblico con le vicende, sempre interessanti, del variegato cast di concorrenti. Tra questi, uno di quelli che hanno fatto di più discutere è sicuramente Alex Belli. L’attore ha subito legato con Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, ma, in seguito, ha cominciato a stringere dei rapporti stretti anche con altri concorrenti.

Alex Belli ha un rapporto molto speciale soprattutto con Soleil Sorge. Un’amicizia affettuosa che ha fatto anche infuriare la moglie di lui, Delia Duran. Ma, Alex Belli ha alzato anche forti polemiche negli ultimi giorni per la rissa sfiorata con Aldo Montano e per un’uscita infelice, proprio sull’amico Manuel Bortuzzo.

Adesso Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sul suo conto a Fanpage.it.

L’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova prende le distanze dal marito

Alex Belli sta facendo molto discutere i telespettatori per il suo rapporto stretto con Soleil Sorge, che l’attore sta portando avanti malgrado gli avvertimenti della moglie Delia Duran.

Ma c’è una terza donna molto importante nella vita dell’attore, che adesso ha deciso di prendere la parola.

Si tratta dell’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, che ha deciso di prendere le distanze dall’attore: “Preferisco non commentare. Ho visto le sue reazioni su Internet. Il suo comportamento non solo verso le donne ma proprio verso gli esseri umani è talmente brutto che preferisco non apparire mai più legata al suo personaggio“.

Una presa di posizione davvero molto netta, che si acuisce ulteriormente se si considera l’opinione che la donna ha espresso sul carattere di Alex Belli: “Trovo tanto triste e brutto il suo comportamento presuntuoso, aggressivo, menefreghista verso chiunque.

Non ha rispetto per nessuno, né per gli abitanti della casa, né per le persone fuori“.

Alex Belli ancora sposato con Katarina Raniakova? L’indiscrezione

L’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, ha deciso di prendere le distanze dall’attore in una recente intervista. Secondo l’influencer Deianira Marzano la donna le ha svelato, però, degli altri dettagli.

La Marzano ha postato, infatti, nelle sue storie dei presunti messaggi ricevuti dall’ex moglie di Alex Belli. La donna affermerebbe che l’attore non abbia mai divorziato legalmente da lei e, che, quindi, Delia Duran non sia davvero a tutti gli effetti sua moglie: “Sono Katarina, la moglie di Alex.

La prima e l’unica perché noi per ora non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare da quanto ne so“.