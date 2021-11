Monica Vitti: Rai3 festeggia i 90 anni dell’attrice con un film documentario Vitti d’arte, Vitti d’amore

Programmi TV

A qualche giorno dal suo 90esimo compleanno Rai3 rende omaggio ad una delle più grandi interpreti del cinema italiano. Un documentario che festeggia Monica Vitti presto in onda.

Nella prima serata di venerdì 5 novembre, Rai3 intende fare un’omaggio ad una delle attrici italiane più amate di sempre, regalandole una serata intera a pochi giorni dai suoi 90 anni. Vitti d’arte, Vitti d’amore è un documentario confezionato da Rai Documentari per Monica Vitti, icona del cinema italiano ed incontrastata interprete della commedia all’italiana del secolo scorso che due giorni fa ha tagliato il traguardo delle novanta candeline. L’appuntamento con questo contributo speciale è fissato su Rai3 per le ore 21:20 circa di oggi venerdì 5 novembre 2021.

Vitti d’arte, Vitti d’amore: l’omaggio di Rai3 a Monica Vitti

La prima serata di Rai3 di oggi venerdì 5 novembre manda in onda un omaggio a Monica Vitti in occasione dei suoi 90 anni, raccontandola in un intenso documentario che ne ripercorre la lunghissima carriera e ne esalta la maestria davanti alla macchina da presa.

Il film documentario dal titolo Vitti d’arte, Vitti d’amore è stato diretto da Fabrizio Corallo per Indigo Film con Rai Documentari e va in onda a partire dalle 21.10 sul terzo canale.

Sarà un’occasione unica per raccontare la carriera di questa amatissima attrice che di certo ha segnato un prima ed un dopo nel nostro cinema. Indiscussa protagonista della commedia all’italiana del secolo scorso è stata un punto di riferimento per le donne della sua epoca, fonte di ispirazione grazie al suo carattere incontenibile, spavaldo ed anche meticoloso. Ha saputo tener testa a colleghi illustri del cinema di quegli anni come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman prendendosi uno spazio che nessuna altra collega è riuscita ad avere nel nostro cinema.

Questa grande icona indiscussa verrà raccontata anche dall’esperienza di chi l’ha conosciuta per bene da vicino ed ha lavorato con lei sul set come Paola Cortellesi, Michele Placido, Enrico Vanzina, Christian De Sica, Carlo Verdone ed ancora tanti altri.

Tutti insieme forniranno il loro racconto di questa grande artista italiana per renderle omaggio, festeggiandola per il suo 90esimo compleanno.

Monica Vitti, 90 anni

Monica Vitti ha compiuto 90 anni qualche giorno fa, un grande compleanno l’attrice che da 20 anni è lontana delle scene. Una malattia neurodegenerativa l’ha portata lontano dalla tv ma non dal cuore dei telespettatori.

La Rai ha deciso di ricordare anche sui social la sua carriera straordinaria con una sua frase: “Il segreto della mia comicità? La ribellione di fronte all’angoscia, alla tristezza e alla malinconia della vita“.