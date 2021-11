Roy Paci diventa papà e rivela ai fan il nome e il sesso del neonato con un simpatico post sui social

TV e Spettacolo

Roy Paci è diventato papà. Il famoso trombettista noto al pubblico di Zelig e del Festival di Sanremo ha comunicato la lieta notizia ai fan con un dolce e ironico post sul suo profilo Instagram. L’artista ha voluto presentare al suo pubblico il neonato, postando una fotografia di lui intento a riposare nella culla.

Roy Paci è diventato papà: l’annuncio su Instagram

Rosario Paci è noto al pubblico semplicemente come Roy e negli anni si è fatto apprezzare per il suo talento musicale, scoperto quando aveva solamente 10 anni.

Appassionato di tromba, ha collezionato varie esperienze in gruppi jazz, specializzandosi anche nel genere Ska, Patchanka, World Music e Folk. Sui social parla spesso ai fan della sua professione, ma in queste ore la musica ha lasciato spazio a una comunicazione molto importante. “Ed eccomi qua, mi presento: Santiago Miles, si proprio come z(d)io Davis, altezza reale, peso bantam, occhi penetranti (li ho chiusi apposta)e fascino siculo-salentino da vendere” ha esordito il musicista annunciando l’arrivo del suo bambino.

“Per mio papà sono un Supereroe ma probabilmente dal totale rinco***nimento del parto ha scambiato la placenta per un mantello” ha aggiunto immaginando di dare voce al bebé.

“Oltretutto, a furia di sparaflasharmi con il telefonino, mi sembra di stare al fianco di Don Cornelius durante un live di Soul Train” ha continuato mantenendo il piglio ironico. “Non chiedetemi dove ho messo la tromba perchè è una vecchia battuta del ’79. Anzi, non fatemi troppe domande perchè se c’è qualcuno qui che deve chiedere qualcosa sono io: a proposito, dov’è il mio milk-tonic?” ha scritto ancora Roy sull’onda dello scherzo.

“Possibilmente lasciatemi un po’ riposare, che il viaggetto non è stato proprio una passeggiata, non sono mica Numero 5 di Umbrella Academy” ha poi commentato Paci, facendosi ancora interprete del pensiero del piccolo.

“Soprattutto– ha concluso- fate riposare quella santa donna di mamma Roxy, che se non ci fosse stata lei col ciuccio che io venivo fuori!”. “Ci vediamo sicuramente in giro per i selfie e gli autografi di rito” il suo ultimo saluto ai nuovi “fan”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da R O Y P A C I (@roypaci)

Roy Paci e la paternità: il commovente post per rivelare la gravidanza ai fan

Solo poche settimane fa, Roy Paci aveva rivelato ai fan che lui e la sua partner sarebbero presto diventati genitori.

Per l’occasione, il musicista aveva condiviso uno scatto in cui la coppia si baciava dolcemente. “Così adesso potete finalmente capire il perchè sono tornato a risplendere e perchè ho gli occhi lucidi ed il sorriso a 36 denti mentre vi parlo e vi abbraccio sotto il palco e per strada” aveva spiegato emozionato.

“Tra non molto potrò toccare con mano uno dei migliori ‘assolo all’unisono‘ di tutta la mia vita” aveva poi aggiunto entusiasta, ringraziando la sua compagna per il suo amore. Attualmente, sono poche le informazioni su di loro e non è chiaro se Roy sia sposato con lei o no.