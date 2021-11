X Factor 2021, arriva il primo superospite: nel quinto appuntamento con i Live arriva Ed Sheeran

Programmi TV

La star della musica mondiale è pronta a tornare in Italia per il tour promozionale del suo ultimo album e farà una grande sorpresa agli spettatori di X Factor.

I Live Show di X Factor 2021 sono da sempre il momento più atteso del programma di punta delle emittenti di Sky, non solo per la gara tra i talenti che entra nel vivo ma anche per la possibilità di gustarsi degli ospiti speciali. Il programma nel corso delle sue edizioni ha infatti regalato al pubblico importanti artisti italiani ed internazionali ed anche questa stagione non sarà da meno. Notizia recente vuole infatti che a partecipare al quinto appuntamento con i Live sarà la star internazionale del momento: stiamo parlando di Ed Sheeran. I quattro giudici Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton con il presentatore Ludovico Tersigni abbracceranno quindi i ritorno in trasmissione del grande artista pop.

X Factor 2021 cominciati i Live Show

Come da tradizione che si rispetti la musica dal vivo è la protagonista della fase dei Live Show di X Factor 2021 e non solo per la competizione che vede impegnati gli artisti in gara scelti dai 4 giudici. Gli affezionati spettatori della trasmissione di Sky sono infatti stati abituati bene anche con la presenza di svariati ospiti, internazionali e non, che hanno alzato l’asticella delle puntate con le loro esibizioni.

Anche questa edizione non sarà da meno e regalerà agli abbonati della tv pay per view degli appuntamenti speciali assolutamente da non perdere con alcune star internazionali. Se la notizia della presenza dei Coldplay era già stata lanciata per la gioia dei milioni di fan della band britannica.

Ed Sheeran torna ad X Factor 2021: quando sarà presente in studio

A gioire questa volta saranno i tanti supporter di una delle star mondiali più amate del momento: stiamo parlando del cantautore Ed Sheeran.

La popstar sarebbe infatti pronta a tornare nel programma come ospite della quinta puntata dello show che andrà in onda giovedì 25 novembre 2021, come anticipato da adnkronos. Un gradito ritorno il suo dopo l’esperienza del 2017 che lo vedrà esibirsi in alcuni pezzi del nuovo album = uscito lo scorso 29 ottobre 2021.