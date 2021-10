X Factor 2021, al via i Live Show: il primo appuntamento in onda giovedì 28 ottobre 2021

Programmi TV

I Live Show di X Factor 2021 sono ormai realtà dopo la composizione delle quatrro squadre che porteranno a baggliare i giudici della trasmissione. Il primo appuntamento con la fase finale della trasmissione si tiene infatti giovedì 28 ottobre 2021 quando i quattro giudici Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton saranno chiamati a battagliare nel primo step verso la vittoria finale. Ecco dove e quando andranno in onda i Live Show e chi saranno gli artisti in gara che si sfideranno.

X Factor 2021, è ora di fare sul serio: il primo Live Show

La gara di X Factor 2021 entra nel vivo con il primo appuntamento di stagione dei Live Show, la competizione dal vivo che vede esibirsi e battagliare i 12 artisti scelti per questa edizione del fortunato format di Sky.

Vanno in onda oggi giovedì 28 ottobre 2021 su Sky e in streaming in contemporanea su NOW, oltre che in simulcast anche in chiaro su TV8.

Sarà un appuntamento imperdibile quello condotto per la prima volta da Ludovico Tersigni, che impegnerà gli amanti della buona musica alla ricerca di nuovi talenti tutti da scoprire e che già hanno convinto i 4 giudici.

La prima puntata dei Live Show mostrerà al pubblico intero chi sono i veri favoriti per la vittoria finale dopo il tam tam sui social e le previsioni dei bookmakers.

X Factor 2021: tutti i nomi

Manuel Agnelli arriva carico alla fase finale forte del talento di Erio, quello che ha stupito di più, oltre alle due band dei Mutonia e dei Bengala Fire; Emma risponderà invece con la gioventù e la freschezza dei suoi Vale LP e gIANMARIA oltre ai navigati Le Enrigo, Mika invece punterà tutto sulle sorprese rappresentate da NIKA PARIS e Fellow ai quali si aggiungono gli interessanti WESTFALIA; ed infine Hell Raton che cercherà di bissare la vittoria ottenuta lo scorso anno puntando sull’intensità di Edoardo Spinsante, su VERSAILLES oltre che sull’interessante progetto di KARAKAZ.