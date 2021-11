Alex Belli chiarisce con Manuel Bortuzzo dopo l’infelice frase al GF Vip: le parole del giovane nuotatore

Grande Fratello

Alex Belli nella bufera per la frase su Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera arriva il chiarimento, con la replica del nuotatore che risponde alle parole dell'attore

Alex Belli e la battutaccia su Manuel Bortuzzo sono al centro di un momento di chiarimenti al Grande Fratello Vip. L’attore non ha brillato per sensibilità quando ha ironizzato sulla condizione del coinquilino e, questa sera, arriva la replica del giovane nuotatore. “Ci sono persone con sensibilità diverse” le parole del ragazzo che mette in guardia l’attore.

Alex Belli nella bufera per la frase su Manuel Bortuzzo: se ne parla al GF Vip

La bufera su Alex Belli non accenna a placarsi e, al Grande Fratello Vip, l’attore si ritrova nuovamente al centro delle polemiche.

È ancora fresca la terribile frase da lui espressa nei confronti di Manuel Bortuzzo quando, riferendosi a lui, ha ammesso che “non può cadere” come gli altri avversari di gioco dell’attore. Un riferimento alla condizione di Manuel che non è stato perdonato né dal padre dello stesso nuotatore, né da una folta rappresentanza del popolo web che ha invocato a gran voce l’immediata squalifica.

Questa sera Alfonso Signorini affronta la questione, convocando in separata sede i diretti interessati. Non solo Manuel Bortuzzo e Alex Belli, ma anche Davide Silvestri e Soleil Sorge che erano presenti al fianco dell’attore quando ha espresso quella frase.

Il conduttore rivela come il giovane nuotatore sia già venuto a conoscenza di quanto accaduto. Per questo motivo Manuel non ha timore di parlarne apertamente con il diretto interessato in maniera pacata e trasparente.

Manuel Bortuzzo chiarisce con Alex Belli: arrivano le scuse dell’attore

Manuel Bortuzzo rivela di non essersela presa con Alex Belli per l’infelice uscita, avvisandolo però che tali parole potrebbero aver urtato la sensibilità di altre persone: “Qui ci sono due strade che si possono prendere: quella personale, che non mi offenderà mai.

Ho detto io per primo ad Alex di ridere su queste cose per portare la normalità e portare leggerezza. Poi c’è l’altra strada, quella di ciò che possono percepire le persone se non conoscono bene il contesto. Lì posso dire ad Alex di stare attento, perché ci sono persone con sensibilità diverse e possono fraintendere“.

Alex Belli prende parola e chiede scusa al giovane coinquilino, spiegando come la sua espressione sia stata decontestualizzata: “Chiedo scusa. Credo che il rapporto tra me e Manu sia fantastico e siamo i primi a scherzare.

L’unica cosa che tengo a precisare è che non era assolutamente in quel senso“.