Francesca Barra e Claudio Santamaria presto genitori: a Verissimo la giornalista annuncia il sesso del nascituro

Programmi TV

A Verissimo Francesca Barra annuncia per la prima volta il sesso del bimbo che tiene in grembo, il primo al fianco del marito Claudio Santamaria. Il dolcissimo annuncio della giornalista

Francesca Barra è in attesa del suo quarto figlio, il primo al fianco del suo attuale marito Claudio Santamaria. A Verissimo la giornalista e scrittrice esprime tutta la sua gioia per questa gravidanza così desiderata e ricercata. E proprio a Silvia Toffanin e ai suoi telespettatori svela per la prima volta il sesso del nascituro: grandissima sorpresa nel salotto del talk show.

Francesca Barra incinta: la gioia della giornalista a Verissimo

Per Francesca Barra è un periodo d’oro sul fronte personale, segnato da un lieto evento prossimo a concretizzarsi.

La giornalista e scrittrice è infatti incinta del suo quarto figlio, il primo al fianco di Claudio Santamaria. La relazione con il popolare attore dura ormai dal 2017 e la coppia non ha mai nascosto il proprio desiderio di creare una famiglia l’uno al fianco dell’altra. Dopo l’iniziale tentativo di avere un figlio, segnato nel 2019 dall’annuncio della perdita del bambino che stavano aspettando, la coppia non ha mai smesso di rincorrere il proprio sogno.

Sino a quando, alla fine di agosto di quest’anno, la coppia ha annunciato di essere in attesa del loro primo bebè.

“È un momento magico ma è anche un piccolo miracolo” spiega Francesca Barra intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. “Per me non era un accanimento avere questo figlio, ma era un desiderio immenso. Io mi ero quasi arresa“.

Francesca Barra aspetta una femminuccia: l’annuncio a Silvia Toffanin

Grande gioia e sorpresa per Silvia Toffanin, ignara del sesso del nascituro della sua ospite. Lo studio si colora di rosa e di blu in alternanza, per poi bloccarsi definitivamente sul rosa, che significa una sola cosa: “È una femmina“.

Questo l’annuncio di Francesca Barra, che ammette: “Sono troppo felice. Sarebbe andato bene in qualsiasi caso, ma devo dire che le mie bambine fremono dalla voglia di avere questa sorellina. Sono felicissima“.

Il nome della piccolina è ancora top secret, ma la giornalista ha voluto lasciare un bell’indizio alla conduttrice: “Non ti svelo il nome, ma riguarda molto la mia filosofia di vita ed è un nome mitologico“. Grande attesa dunque per scoprire il nome prescelto.