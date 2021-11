Francesca Barra incinta: età, amore e vita privata della giornalista e moglie di Claudio Santamaria

Chi è

Francesca Barra ha vissuto da sempre l’amore nel segno della libertà e della felicità. Dal 2005 al 2016 è stata sposata con il primo marito Marcello Molfino, con il quale ha avuto 3 meravigliosi figli. Un anno dopo la separazione, la giornalista ha intrecciato una relazione con il popolare attore Claudio Santamaria: la coppia adesso è in attesa del loro primo figlio, come annunciato a fine agosto.

Francesca Barra: età, relazione con Marcello Molfino e i figli

Francesca Barra, 43 anni, è un’affermata giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica.

La sua carriera nel mondo della radio e del piccolo schermo ha fatto tappa in importanti trasmissioni, spaziando tra Mediaset, Rai e La7. Ma la sua vita è stata costellata anche da numerosi ed importanti traguardi raggiunti a livello personale. Della vita privata della Barra si sa davvero poco. Sappiamo che la giornalista è stata sposata con Marcello Molfino dal 2005 al 2016: dalla loro relazione sono nati 3 splendidi bimbi di nome Renato, Emma Angelina e Greta.

Nel 2017, un anno dopo la fine del matrimonio con Molfino, Francesca Barra ha intrecciato una relazione con l’attore Claudio Santamaria.

La coppia si è sposata nel novembre del 2017 negli Stati Uniti, per poi replicare l’anno successivo a Policoro, città natale della donna. L’affiatamento della coppia è cresciuto di anno in anno, con i due che sono stati anche protagonisti a Sanremo 2021 nel corso di uno dei quadri voluti da Achille Lauro sulle note di Bam Bam Twist.

Francesca Barra e Claudio Santamaria: in attesa di un bebè dopo il dolore

Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno più volte espresso il desiderio di creare una famiglia.

Il loro sogno si è infranto nel maggio del 2019, quando la giornalista ha annunciato di aver perso il bambino che stava aspettando al fianco dell’attore, il primo bebè della coppia.

Ma per loro è tornato il sogno di accogliere una nuova vita e custodirla come un dono prezioso e irrinunciabile. Il 31 agosto scorso, infatti, la coppia ha annunciato di essere in attesa del loro primo bebè. Si tratta della quarta gravidanza per la Barra dopo i tre figli avuti dalla precedente relazione. Per Claudio Santamaria si tratta invece del secondo figlio, dopo la nascita della primogenita Emma nel 2007 dalla sua precedente relazione con Delfina Delettrez Fendi.