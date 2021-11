I Simpson tornano in prima serata su Italia1: la trama dei nuovi episodi in onda stasera sabato 6 novembre

Programmi TV

Dopo l‘appuntamento speciale andato in onda in concomitanza della spaventosa notte di Halloween, i Simpson sono pronti a tornare su Italia1 con un altro appuntamento imperdibile. Arrivano infatti per la prima volta assoluta sugli schermi italiani i nuvoi episodi della lunghissima seria che vede protagonisti Homer, Marge e tutta la loro strampalata famigliola. Italia1 nella prima serata di sabato 6 novembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa manda in onda 5 nuovi episodi mai visti dal pubblico italiano. Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno in tv dei Simpson.

I Simpson in onda in prima serata Italia1

Va in scena oggi una prima serata imperdibile per tutti gli amanti della serie animata statunitense che da 31 anni fa compagnia alle loro giornate.

I Simpson tornano in televisione in prima serata sabato 6 novembre 2021 ad una settimana di distanza dalle puntate per lo speciale di Halloween. Homer, Marge ed i loro 3 marmocchi Bart, Lisa e Maggie saranno i protagonisti di 5 episodi nuovi di zecca della 32esima stagione dell’amatissimo cartone che arrivano sulle televisioni italiane per la prima volta in assoluto.

I Simpson: la trama degli episodi

Il primo episodio avrà il titolo di La regina del diario, nel quale Bart finirà in possesso del diario della maestra Caprapall e scaturirà una serie di fraintendimenti che lo metteranno, secondo lui, al centro dei pensieri dell’insegnante.

Il secondo episodiodi serata è intitolato Un rotolo per amico, protagonista ancora un volta Bart che scopre l’esistenza di un esclusivo golf club nel centro di Springfield. Il bambino sarà così fortemente intenzionato ad arricchirsi grazie ai facoltosi soci del club prestandosi alle loro dipendenze fino a che le cose non andranno male.

La terza puntata si intitola Un bifolco fra le stelle e Homer finito in carcere si reinventa manager di tale Cletus, una delle voci più belle di Springfield. Nel quarto episodio dal titolo Ma i pizza-bot sognano chitarre elettriche?, Homer affronterà un ricordo doloroso del passato che riemerge nel momento in cui Lisa e Bart partecipano a una festa nel locale che lui frequentava da piccolo e nel quale aveva perso per sempre la sua band robot.

Infine nel quinto episodio Amanti grezzi, Marge viene rapita insieme alla signora Winchester da due criminali, mettendo in pensiero Homer e i suoi figli che dovranno pianificarne la liberazione con le loro alquanto dubbie doti da investigatori.