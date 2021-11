Martina Stella mamma: è nato il secondo figlio Leonardo, la prima tenerissima foto su Instagram

Gossip

Fiocco azzurro per Martina Stella e Andrea Manfredonia: è nato Leonardo, secondo figlio dell’attrice. Su Instagram, è stata condivisa la prima dolcissima foto di famiglia e un messaggio d’amore per il nuovo arrivato nella vita dei due freschi genitori.

Martina Stella e Andrea Manfredonia genitori: è nato il piccolo Leonardo

Martina Stella, celebre attrice italiana, aveva annunciato così la gravidanza lo scorso giugno: “Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!

La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità“. Pochi mesi dopo, ecco il fiocco: Martina Stella è diventata di nuovo mamma e quindi Andrea Manfredonia papà. Per lei si tratta del secondo figlio dopo la nascita di Ginevra nel 2012 e il primo al matrimonio con il procuratore.

La nascita di Leonardo è arrivata il 5 novembre alle 9.18, come scritto da Martina Stella nel post Instagram con cui ha annunciato il lieto evento ai fan. Sempre in quel post – commentato da numerose celebrità come Sandra Milo, Carolyn Smith, Caterina Balivo e Laura Chiatti – l’attrice ha scritto: “I nostri cuori sono pieni di gioia”.

Martina Stella mamma, la prima foto del figlio Leonardo

Nell’annunciare la lieta notizia, Martina Stella ha aggiunto anche la primissima foto con Andrea Manfredonia e il piccolo Leonardo: la 37enne sembra molto provata dal parto, ma il quadretto familiare è di puro amore.

Per lei, come detto, è il secondo figlio. Dalla storia d’amore con Gabriele Gregorini, andata avanti dal 2011 al 2014, è arrivata Ginevra; dopo la fine del rapporto, l’attrice ha ritrovato il sorriso al fianco del suo Andrea, figlio dell’ex giocatore della Roma Lionello Manfredonia.

La loro relazione è stata ufficializzata nel 2015 e l’anno dopo è arrivato il matrimonio. Ora, un altro traguardo e la famiglia che si allarga.