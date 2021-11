Monica Bellucci smentisce Eros Ramazzotti e le sue dichiarazioni sull’attrice: “Giuro che lo chiamo”

Gossip

Monica Bellucci è intervenuta sul retroscena che l’avrebbe vista vicinissima ad Eros Ramazzotti nel 2004. Il cantante in un’intervista ammise di essere stato sul punto di mettersi assieme a lei, manifestando poi sui social il rimpianto di non averla corteggiata abbastanza. Tuttavia tale rivelazione non ritroverebbe riscontro nei ricordi e nelle parole dell’attrice, che ha voluto fare chiarezza sulla questione.

Eros Ramazzotti e il retroscena su Monica Bellucci

Monica Bellucci e Eros Ramazzotti a un passo da una relazione che, all’epoca, avrebbe avuto davvero del clamoroso.

La scottante rivelazione era arrivata direttamente dalla bocca del cantante che, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera questa estate, ha ammesso di essere stato parecchio vicino all’attrice. Era il 2004 quando, stando alle parole del cantante, i due erano sul punto di incominciare una relazione. “Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi” la confessione al quotidiano. E, a poche ore da quelle parole, Ramazzotti condivise su Instagram un video che lo ritrae al suo fianco e con una didascalia inequivocabile: “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo“.

A distanza di pochi mesi da queste clamorose dichiarazioni, a prendere parola è Monica Bellucci. Intervistata dal settimanale F, l’attrice ha esposto la propria personale versione dei fatti.

Monica Bellucci replica ad Eros Ramazzotti e smentisce tutto

“Eros? Io non l’ho letta questa cosa“: così Monica Bellucci si è detta ignara di questo retroscena balzato sui giornali di cronaca rosa negli ultimi mesi. L’attrice rivela così di voler contattare telefonicamente il cantante, suo amico, per chiarire la questione: “Mah… Ci dobbiamo sentire al telefono allora (…)“.

Monica Bellucci fa anche notare come il lasso temporale, nel corso del quale i due sarebbero stati vicini, non coincide con la verità. In quell’anno, il 2004, l’attrice era infatti in dolce attesa della prima figlia, avuta dalla precedente relazione con l’attore francese Vincent Cassel: “Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva!“. Nonostante questo fraintendimento a distanza, la Bellucci conferma come il rapporto con Eros Ramazzotti sia una grande amicizia e nulla più: “Giuro che lo chiamo.

Eros è un amore, ho rispetto totale di lui“.