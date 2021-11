Che tempo che fa anticipazioni: gli ospiti della puntata di domenica 7 novembre

Programmi TV

Fabio Fazio torna nella prima serata di Rai3 per fare compagnia al pubblico con la sua riuscita trasmissione Che tempo che fa. Il programma va in onda con il sesto appuntamento di stagione domenica 7 novembre 2021 a partire come al solito dalle ore 20:00 circa. Il conduttore Fabio Fazio sarà protagonista delle consuete interviste esclusive ai tanti ospiti che lo raggiungeranno in studio insieme agli amici del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica ed anche Orietta Berti. Scopriamo i nomi di tutti gli ospiti della trasmissione nella puntata di domenica 7 novembre 2021.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti della sesta puntata

In occasione della sesta puntata in onda il 7 novembre 2021 Fabio Fazio avrà l’onore di intervistare una dei più influenti scienziati italiani al mondo. Stiamo parlando di Alberto Mantovani, Direttore Scientifico di Humanitas, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Professore Emerito di Patologia Generale e Vice Rettore per la ricerca presso Humanitas University.

In studio sarà presente il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi per una intervista che farà il punto sulla scuola italiana al tempo della pandemia, al quale farà da supporto l’attenta fotografia di Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ed ancora tornerà in studio l’economista Carlo Cottarelli.

L’ex Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora presenterà il suo ultimo libro dal titolo Senza riserve. In politica e nella vita, mentre Michele Serra torna con la sua amata rubrica “Le cose che non ho capito”. Per la quota cinematografica, si presterà ad una intensa intervista l’attore Pierfrancesco Favino, in procinto di tornare nelle sale il 18 novembre con Promises, in cui farà da protagonista in una produzione internazionale per la prima volta in carriera, e sarà presente anche il collega Alessandro Gassmann per anticipare qualche tema della sua ultima fiction dal titolo Un professore, in onda dall’11 novembre su Rai1.

Infine sarà presente anche l’attrice, conduttrice e ambasciatrice UNICEF, Simona Marchini, per presentare e parlare della sua autobiografia dal titolo Corpo estraneo. La mia vita tra arte, musica e teatro.

Che tempo che fa: la sesta puntata in onda su Rai3

Il programma di punta di Rai3 si sta facendo apprezzare con la sua consolidata ed amata formula extra large in grado di accompagnare i telespettatori in un viaggio lungo 4 ore tra le pieghe dell’attualità, le risate ed il divertimento ai quali si aggiungono le tanto attese interviste agli ospiti della trasmissione.

Per la sesta volta in questa stagione 2021/2022 il programma torna in onda domenica 7 novembre 2021 a partire dalle ore 20:00 in compagnia degli amatissimi Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbàck, Gigi Marzullo, senza dimenticare le le risate garantine da Nino Frassica e dal duo composto da Tullio Solenghi e Massimo Lopez.

Questi personaggi saranno protagonisti della parte finale della trasmissione chiamata Il tavolo che vedrà anche la partecipazione di Francesco Paolantoni, Stefano De Martino e Stash oltre agli ospiti intervistati nel corso della puntata Alessandro Gassmann e Simona Marchini.